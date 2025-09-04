«Сами понять не можем». Алиев разобрал поражение Казахстана от Уэльса

«Говорить очень тяжело, честно, после такого матча. Эмоции все выкачены. Начало матча было таким, что пока силы свежие были, мы отдали немного инициативу, и ребята правильно оборонялись, единственное — подкорректировали потом во втором тайме. В принципе, в первом тайме у них не было особо острых моментов, нам нужно было перетерпеть. Во втором тайме у нас была стратегия, что — искусственное поле, болельщики — мы понимали, что утомление наступает после определенного периода, затем во втором тайме внести свои коррективы. И во втором тайме ребята открыли свой форсаж, и начало получаться то, что мы хотим, видим. К сожалению сегодня, как и в матче с Северной Македонией, удача, наверное, отвернулась. Но это через труд, через работу, ребятам сказали, поблагодарили. Благодарим болельщиков, в первую очередь, игроков, которые выходили и для них бились, для страны. Но, к сожалению, мяч не смог пересечь линию. В очередной раз, сколько уже — две игры — пять штанг, перекладины», — прокомментировал Алиев.