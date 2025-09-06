Топ-дебют Гаттузо, важная победа Франции и спокойная Хорватия. Итоги дня отбора к ЧМ-2026

Сборная Швеции превратилась в сборную с одной из лучших атак в мире. Виктор Дьёкереш, Александер Исак и Энтони Эланга — такому подбору позавидует каждый тренер! И это пока Кулушевски не вернулся после травмы. Однако во встрече со Словенией звёздное нападение не помогло шведам. Эланга забил один мяч, Дьёкереш оформил ассист, но этого не хватило для победы. Словенцы отличились на 90+1-й минуте и сравняли счёт. Отметим, что Исак вовсе не вышел на поле у Швеции.