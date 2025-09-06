Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Кюрасао в отборе ЧМ-2026, Ливай Гарсия не забил

Сборные Кюрасао и Тринидада и Тобаго набрали по одному очку и делят второе и третье места в отборочной группе 2. Возглавляет квартет с тремя очками команда Ямайки, замыкают не набравшие очков Бермудские острова. Для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в группе итоговое первое место, второе попадёт в стыковые матчи.