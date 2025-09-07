«ПСЖ» обвинил медиков сборной Франции в травмах Дембеле и Дуэ

«ПСЖ», отслеживавший медицинские кондиции своих игроков в течение всего года и имевший доступ к точной и подробной информации, еще до начала тренировок сборной Франции предоставил FFF полную медицинскую информацию о нагрузке, которую могут выдержать игроки, и риске получения травм. Клуб выражает сожаление по поводу того, что эти рекомендации не были учтены медицинским штабом сборной Франции, а также по поводу полного отсутствия консультаций с медицинскими бригадами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.