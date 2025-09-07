«ПСЖ» обвинил медиков сборной Франции в травмах Дембеле и Дуэ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в официальном заявлении выразил сожаление по поводу действий медицинского штаба сборной Франции, приведших к травмам Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.
Дембеле и Дуэ ранее покинули расположение сборной Франции по причине травм, полученных в пятницу в польском Вроцлаве в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с командой Украины (2:0). Ожидается, что Дембеле, который вошел в список номинантов на «Золотой мяч», выбыл примерно на шесть недель, Дуэ — на четыре.
Сообщается, что после подтверждения травм игроков, вызванных в сборную Франции, «ПСЖ» направил письмо в Федерацию футбола Франции (FFF) с призывом к разработке нового протокола медико-спортивной координации между клубами и национальной сборной.
«ПСЖ», отслеживавший медицинские кондиции своих игроков в течение всего года и имевший доступ к точной и подробной информации, еще до начала тренировок сборной Франции предоставил FFF полную медицинскую информацию о нагрузке, которую могут выдержать игроки, и риске получения травм. Клуб выражает сожаление по поводу того, что эти рекомендации не были учтены медицинским штабом сборной Франции, а также по поводу полного отсутствия консультаций с медицинскими бригадами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.