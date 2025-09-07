Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.28
П2
11.00
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.08
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.10
П2
3.50
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.85
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
40.00
X
13.50
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.25
П2
48.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.43
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.31
П2
1.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.32
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
45.00

«ПСЖ» обвинил медиков сборной Франции в травмах Дембеле и Дуэ

Клуб «ПСЖ» обвинил медиков сборной Франции по футболу в травмах Дембеле и Дуэ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в официальном заявлении выразил сожаление по поводу действий медицинского штаба сборной Франции, приведших к травмам Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

Дембеле и Дуэ ранее покинули расположение сборной Франции по причине травм, полученных в пятницу в польском Вроцлаве в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с командой Украины (2:0). Ожидается, что Дембеле, который вошел в список номинантов на «Золотой мяч», выбыл примерно на шесть недель, Дуэ — на четыре.

Сообщается, что после подтверждения травм игроков, вызванных в сборную Франции, «ПСЖ» направил письмо в Федерацию футбола Франции (FFF) с призывом к разработке нового протокола медико-спортивной координации между клубами и национальной сборной.

«ПСЖ», отслеживавший медицинские кондиции своих игроков в течение всего года и имевший доступ к точной и подробной информации, еще до начала тренировок сборной Франции предоставил FFF полную медицинскую информацию о нагрузке, которую могут выдержать игроки, и риске получения травм. Клуб выражает сожаление по поводу того, что эти рекомендации не были учтены медицинским штабом сборной Франции, а также по поводу полного отсутствия консультаций с медицинскими бригадами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.