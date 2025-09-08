Шестью голами завершился матч Бельгия — Казахстан в отборе к ЧМ-2026

После перерыва Бельгия продолжила давление: на 51-й минуте отличился полузащитник шотландского «Рейнджерса» Николас Раскин, а на 60-й Доку оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 84-й минуте Де Брюйне оформил дубль, сделав счёт ещё более крупным — 5:0. Однако бельгийцы не остановились — уже на 87-й минуте защитник «Лилля» Томас Мёнье забил шестой мяч, окончательно закрепив разгром.