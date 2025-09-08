Шестью голами завершился матч Бельгия — Казахстан в отборе к ЧМ-2026

Счёт в матче был открыт лишь на 42-й минуте — капитан бельгийцев Кевин Де Брюйне точно пробил из пределов штрафной. Уже через две минуты преимущество хозяев удвоил вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку.
После перерыва Бельгия продолжила давление: на 51-й минуте отличился полузащитник шотландского «Рейнджерса» Николас Раскин, а на 60-й Доку оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 84-й минуте Де Брюйне оформил дубль, сделав счёт ещё более крупным — 5:0. Однако бельгийцы не остановились — уже на 87-й минуте защитник «Лилля» Томас Мёнье забил шестой мяч, окончательно закрепив разгром.
Таким образом, сборная Казахстана после пяти сыгранных матчей остаётся с тремя очками и занимает четвёртое место в группе J. Бельгийцы, в свою очередь, набрав 10 очков, догнали Уэльс и продолжают борьбу за лидерство, уступая Северной Македонии всего одно очко.
Турнирная таблица группы J:
- Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
- Бельгия — 10 очков (4 матча)
- Уэльс — 10 очков (3 матча)
- Казахстан — 3 очка (5 матчей)
- Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).
Руди Гарсия
Али Алиев
Кевин Де Брейне
42′
Жереми Доку
44′
Николас Раскин
51′
Жереми Доку
60′
Кевин Де Брейне
84′
Тома Менье
87′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
17
Шарль Де Кетеларе
2
Зено Дебаст
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
71′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
63′
22
Алексис Салемакерс
11
Жереми Доку
63′
14
Малик Фофана
7
Кевин Де Брейне
86′
18
Шарль Ванхутте
6
Николас Раскин
71′
20
Ханс Ванакен
12
Мухамеджан Сейсен
6
Алибек Касым
20′
3
Нуралы Алип
4
Улар Жаксыбаев
22
Султанбек Астанов
11
Ян Вороговский
23
Оралхан Омиртаев
46′
9
Ислам Чесноков
8
Рамазан Оразов
58′
21
Дамир Касабулат
7
Серикжан Мужиков
67′
73′
16
Муроджон Халматов
10
Максим Самородов
81′
18
Динмухамед Караман
17
Галымжан Кенжебек
46′
19
Дастан Сатпаев
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
