Шестью голами завершился матч Бельгия — Казахстан в отборе к ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в квалификации чемпионата мира-2026. В Брюсселе подопечные Али Алиева уступили команде Бельгии со счётом 0:6, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Счёт в матче был открыт лишь на 42-й минуте — капитан бельгийцев Кевин Де Брюйне точно пробил из пределов штрафной. Уже через две минуты преимущество хозяев удвоил вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку.

После перерыва Бельгия продолжила давление: на 51-й минуте отличился полузащитник шотландского «Рейнджерса» Николас Раскин, а на 60-й Доку оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 84-й минуте Де Брюйне оформил дубль, сделав счёт ещё более крупным — 5:0. Однако бельгийцы не остановились — уже на 87-й минуте защитник «Лилля» Томас Мёнье забил шестой мяч, окончательно закрепив разгром.

Таким образом, сборная Казахстана после пяти сыгранных матчей остаётся с тремя очками и занимает четвёртое место в группе J. Бельгийцы, в свою очередь, набрав 10 очков, догнали Уэльс и продолжают борьбу за лидерство, уступая Северной Македонии всего одно очко.

Турнирная таблица группы J:

  1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
  2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
  3. Уэльс — 10 очков (3 матча)
  4. Казахстан — 3 очка (5 матчей)
  5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).

Бельгия
6:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
7.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Lotto Park
Главные тренеры
Руди Гарсия
Али Алиев
Голы
Бельгия
Кевин Де Брейне
42′
Жереми Доку
44′
Николас Раскин
51′
Жереми Доку
60′
Кевин Де Брейне
84′
Тома Менье
87′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
17
Шарль Де Кетеларе
2
Зено Дебаст
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
71′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
63′
22
Алексис Салемакерс
11
Жереми Доку
63′
14
Малик Фофана
7
Кевин Де Брейне
86′
18
Шарль Ванхутте
6
Николас Раскин
71′
20
Ханс Ванакен
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
6
Алибек Касым
20′
3
Нуралы Алип
4
Улар Жаксыбаев
22
Султанбек Астанов
11
Ян Вороговский
23
Оралхан Омиртаев
46′
9
Ислам Чесноков
8
Рамазан Оразов
58′
21
Дамир Касабулат
7
Серикжан Мужиков
67′
73′
16
Муроджон Халматов
10
Максим Самородов
81′
18
Динмухамед Караман
17
Галымжан Кенжебек
46′
19
Дастан Сатпаев
Статистика
Бельгия
Казахстан
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
35
5
Удары в створ
15
2
Угловые
11
1
Фолы
6
10
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти