Али Алиев объявил об отставке после 0:6 от Бельгии в отборе ЧМ-2026

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«Хочу сказать коротко. Все, что произошло, поражение, это моя вина. Напишу, подам в отставку, по приезду сообщу президенту (КФФ) и руководству», — сказал Алиев на послематчевой пресс-конференции.
Алиев официально был назначен главным тренером национальной команды в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.
Следующую игру в текущей квалификации Казахстан проведёт на своем поле с Лихтенштейном 10 октября.
Группа J
1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан — 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).