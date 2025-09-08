Ричмонд
Футбол
Хоккей
Али Алиев объявил об отставке после 0:6 от Бельгии в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев заявил, что подаст в отставку после крупного поражения от Бельгии в 6-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«Хочу сказать коротко. Все, что произошло, поражение, это моя вина. Напишу, подам в отставку, по приезду сообщу президенту (КФФ) и руководству», — сказал Алиев на послематчевой пресс-конференции.

Алиев официально был назначен главным тренером национальной команды в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Следующую игру в текущей квалификации Казахстан проведёт на своем поле с Лихтенштейном 10 октября.

Группа J

1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан — 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).