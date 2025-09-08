Ричмонд
Названы худшие игроки сборной Казахстана в матче с Бельгией

Два футболиста сборной Казахстана получили самые низкие оценки за матч с Бельгией в 6-м туре отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Встреча группы J в Брюсселе завершилась со счётом 6:0 в пользу бельгийской команды.

Самые низкие оценки от сайта Flashscore получили Рамазан Оразов и Дамир Касабулат — по 5.1 балла. Самым высоким рейтингом отметили вратаря Мухаммеджана Сейсена — 7.1.

Следующую игру в квалификации Казахстан проведёт на своём поле против Лихтенштейна 10 октября.

Группа J
1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан — 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).