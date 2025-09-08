Стало известно, когда примут решение по главному тренеру сборной Казахстана

Подопечные Алиева проиграли в Брюсселе со счётом 0:6, после игры он заявил о своём уходе из команды.
«По итогам безрезультативных игр, он уже подал в отставку, решение будет принимать исполком Федерации 12 сентября», — отметил Мырзабосынов.
— Есть решение по новому тренеру?
«Пока нет, это будет комплексный подход, потому что не только зависит от тренера, от всей команды: выставлять KPI клубам, то есть основная задача теперь выставить системный подход в развитии детского футбола и спорта в общем, достижения».
— Есть вероятность, что наша сборная останется без тренера в отборочных матчах ЧМ?
«Нет, конечно, совместно с Федерацией мы будем принимать решение быстро».
— А как вы оцениваете игру?
«Да, конечно, Бельгия команда высокого уровня, вы знаете, она входит в топ-5 мирового уровня, где игроки стоят около 500 миллионов в сравнении с нашими игроками, которые стоят 10−15 миллионов. Это сложно, конечно, это не одного дня задача, нужна системная инфраструктурная работа, с новыми методиками. То есть нам надо взрастить новое поколение».