Стало известно, когда примут решение по главному тренеру сборной Казахстана

«Да, конечно, Бельгия команда высокого уровня, вы знаете, она входит в топ-5 мирового уровня, где игроки стоят около 500 миллионов в сравнении с нашими игроками, которые стоят 10−15 миллионов. Это сложно, конечно, это не одного дня задача, нужна системная инфраструктурная работа, с новыми методиками. То есть нам надо взрастить новое поколение».