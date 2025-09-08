Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
П1
1.65
X
3.67
П2
6.06
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
П1
1.43
X
4.44
П2
9.00
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
П1
2.20
X
3.10
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
П1
5.00
X
4.20
П2
1.69
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
П1
1.48
X
4.68
П2
7.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
П1
7.60
X
4.11
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
П1
2.65
X
3.15
П2
3.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
П1
7.75
X
5.08
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
П1
8.00
X
3.97
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
П1
1.22
X
7.44
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2

Стало известно, когда примут решение по главному тренеру сборной Казахстана

Министр туризма и спорта страны Ербол Мырзабосынов высказался о поражении сборной Казахстана по футболу от команды Бельгии в отборочном цикле чемпионата мира-2026, а также об отставке с поста главного тренера Али Алиева, передают Vesi.kz.

Источник: КФФ

Подопечные Алиева проиграли в Брюсселе со счётом 0:6, после игры он заявил о своём уходе из команды.

«По итогам безрезультативных игр, он уже подал в отставку, решение будет принимать исполком Федерации 12 сентября», — отметил Мырзабосынов.

— Есть решение по новому тренеру?

«Пока нет, это будет комплексный подход, потому что не только зависит от тренера, от всей команды: выставлять KPI клубам, то есть основная задача теперь выставить системный подход в развитии детского футбола и спорта в общем, достижения».

— Есть вероятность, что наша сборная останется без тренера в отборочных матчах ЧМ?

«Нет, конечно, совместно с Федерацией мы будем принимать решение быстро».

— А как вы оцениваете игру?

«Да, конечно, Бельгия команда высокого уровня, вы знаете, она входит в топ-5 мирового уровня, где игроки стоят около 500 миллионов в сравнении с нашими игроками, которые стоят 10−15 миллионов. Это сложно, конечно, это не одного дня задача, нужна системная инфраструктурная работа, с новыми методиками. То есть нам надо взрастить новое поколение».