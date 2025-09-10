Пента-трик Холанна и разгром Молдавии 11:1, мировой рекорд Роналду, Сперцян с Тикнизяном обеспечили победу Армении

Впрочем, это был лишь эпизод, тогда как лицевой счет Холанна к финальному свистку вырос до 48 мячей в 45 матчах! Интересно, каким бы он был, если бы Норвегию тренировал Хосеп Гвардиола? Пеп точно не стал бы держать бомбардира на поле до второй добавленной минуты. Однако у Столе Сульбаккена иной подход, и Холанн наиграл на пента-трик! Но самое крутое даже не это, а то, что забить пятый гол Эрлинг мог с пенальти, однако к точке отправился полузащитник Асгар, который оформил хет-трик, позднее трансформировавшийся в покер. В итоге пятый мяч Холанна все же случился — и стал словно знаком свыше после демонстрации уважения к блестяще вышедшему на замену молодому партнеру по сборной.