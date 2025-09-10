Пента-трик Холанна и разгром Молдавии 11:1, мировой рекорд Роналду, Сперцян с Тикнизяном обеспечили победу Армении

Кошмарный вечер Молдавии
Пока Италия наверстывает упущенное с новым главным тренером и сражается с израильтянами за второе место, Норвегия движется к своей мечте. Точнее — мчится, и несчастная Молдавия во вторник превратилась для скандинавов в грушу для битья. 11:1 — это унижение даже не квадрате, а в кубе. И, само собой, в центре внимания оказался Холанн. Уже в первой тайме он стал первым норвежцем, который в отборочном матче мирового первенства оформил хет-трик. Плюс, его средняя результативность в национальной команде теперь больше гола за игру. Молдаване же получили небольшую компенсацию в виде курьезного автогола Эстигора.
Впрочем, это был лишь эпизод, тогда как лицевой счет Холанна к финальному свистку вырос до 48 мячей в 45 матчах! Интересно, каким бы он был, если бы Норвегию тренировал Хосеп Гвардиола? Пеп точно не стал бы держать бомбардира на поле до второй добавленной минуты. Однако у Столе Сульбаккена иной подход, и Холанн наиграл на пента-трик! Но самое крутое даже не это, а то, что забить пятый гол Эрлинг мог с пенальти, однако к точке отправился полузащитник Асгар, который оформил хет-трик, позднее трансформировавшийся в покер. В итоге пятый мяч Холанна все же случился — и стал словно знаком свыше после демонстрации уважения к блестяще вышедшему на замену молодому партнеру по сборной.
Англия растоптала сербскую оборону
В отличие от прошлого тура, в составе Сербии появился представитель РПЛ — вышедший в тройке центральных защитников зенитовец Эракович. Он и его партнеры справлялись с англичанами чуть более получаса, а потом команда Томаса Тухеля быстро сделала результат. Кейн, упустив верный момент, отличился после углового, который исполнил Райс. Сам эпизод, конечно, почти будничный, но поразило — как беспечно сыграла сербская оборона. И тут же ее вскрыл пас Роджерса в свободную зону, после чего Мадуэке открыл счет своим голам за сборную при полном отсутствии сопротивления.
Дальше — больше. В начале второго тайма после дальнего удара Гордона на добивании могли отличиться сразу несколько игроков гостей, а забил неожиданный герой в лице центрального защитника Консы. Он, как и Мадуэке, впервые сделал это на таком уровне, а потом их почин поддержал защитник Гехи. Разгром сербов завершил Рэшфорд, еще не отличавшийся после перехода в «Барселону», а в Белграде реализовавший пенальти. Виновником 11-метрового стал Эракович, и сербы к тому моменту остались в меньшинстве после удаления Миленковича. Англия в этом цикле отказывается пропускать, а команде Драгана Стойковича остается конкурировать за второе место с Албанией. Та пока выше, но сыграла на матч больше.
Триллер в Будапеште
Армения достойно пережила разгромное поражение от Португалии, и против Ирландии с первых минут предстала боеспособной командой. Она слаженно защищалась, а ближе к перерыву пошли моменты у ворот гостей. Забивать армяне должны были еще до того, как на последней минуте первого тайма Сперцян реализовал назначенный после подсказки ВАР пенальти. Барсегян сыграл великолепно, у линии поля финтом уложив на газон защитника и вытянув на себя вратаря. Однако Ранос, которого уволенный в августе с поста главного тренера голландец Джон ван’т Схип отчислял из сборной, первым ударом попал в защитника, а вторым — в перекладину.
Но свой гол форвард менхенгладбахской «Боруссии» все же забил после перерыва, когда сработала связка воспитанных в РПЛ футболистов. Сперцян блестящим пасом из глубины среагировал на фланговое включение Тикнизяна, а тот в касание выкатил мяч расстрелявшему ворота Раносу. Ирландия оказалось ровно в такой же ситуации, как и в первом туре, когда ей удалось отыграть два мяча у Венгрии. Однако в этот раз команда не имела численного преимущества, а после гола Фергюсона, сократившего отставание, армяне стали здорово использовать свободные зоны. Только Тикнизян, которого вывел один на один Сперцян, не смог переиграть Келлехера, а второго результативного паса воспитанника «Локомотива» лишил приведший к отмене гола Серобяна офсайд. Но и гостям почти ничего не позволили, кроме единственной ситуации, где выручил вернувшийся в ворота после травмы Чанчаревич.
Перед игрой в Будапеште в Сети завирусилось фото из 2009 года, на котором одним из мальчишек, выводивших футболистов на игру Венгрии и Португалии в отборочном цикле ЧМ-2010, оказался Собослаи. А в составе гостей тогда, естественно, был Криштиану Роналду, чей пас на Андре Силву принес гостям победу. Восемь лет спустя Собослаи уже в роли капитана венгерской команды снова встретился с португальской звездой и постарался создать сопернику максимальные проблемы. Именно полузащитник «Ливерпуля» разогнал быструю контратаку, которая завершилась подачей Надя на голову продолжающему штамповать голы Варге.
Такого развития мало кто ожидал, а тут еще и чудеса творил Балаж Тот. Голкипер невероятным образом остановил удар в упор в исполнении Роналду, но все-таки он — не волшебник. До перерыва счет сравнял умеющий выходить на первый план в нужный момент Бернарду Силва, а во втором половине настало время Криштиану. Замыкая подачу с углового, он попал в руку Него и реализовал назначенный за это пенальти. Но, как оказалось, главная драма вечера была впереди. Него исправился навес на оформившего дубль Варгу, однако ошибка Собослаи стоила Венгрии оказавшегося победным для гостей гола Жоау Канселу. Криштиану же досматривал игру со скамейки в статусе мирового рекордсмена — теперь он с 39 мячами делит звание лучшего снайпера в истории отборочных турниров с гватемальцем Карлосом Руисом.
200-я победа Франции
Франция без получивших травмы Дембеле и Дуэ одержала 200-ю победу в XXI веке, но какой же непростой она получилась! Олисе, который творит магию у чужих ворот, в собственной штрафной, допустил дикую ошибку и выкатил мяч открывшему счет Андри Гудьонсену. И это в ситуации, когда «трехцветные» не могли пробить Олафссона. Выход один на один Тюрама, его же удар головой, добивание в упор от Коне — исландский голкипер тащил все! Сравнять счет помог только пенальти, реализовав который, Мбаппе с 52 мячами в списке лучших бомбардиров сборной обошел Тьерри Анри. До рекорда Оливье Жиру — пять точных ударов.
Еще одно достижение Килиана — 27-й матч в роли капитана. Столько же набралось за карьеру у Зинедина Зидана, и его наследник оказался главным героем игры. Причем, убежав от защитников, Мбаппе не гнался за рекордами, а сыграл наверняка и вывел Барколя на пустые ворота. Только Исландия не развалилась и заставила фаворита страдать. Тем более, Франция осталась в меньшинстве из-за грубого подката Тшуамени в центре поля. А потом хозяева пропустили, но разочарование было недолгим, так как повтор показал — перед своим ударом Гудьонсен сфолил на Конате.
И все же в этой группе есть Франция — и все остальные, кому придется бороться за второе место и попадание в «стыки». Предсказать исход здесь невозможно, потому что после давно напрашивавшегося увольнения Фернанду Сантуша подала признаки жизни сборная Азербайджана. Под началом главного тренера молодежки Айхана Аббасова закавказская команда оставила без победы Украину, а принесший хозяевам ничью пенальти (его назначили за попадание мяча в руку Зинченко) реализовал Махмудов. Теперь воспитанник «Сатурна» и бывший игрок «Спартака» с 14 голами делит звание лучшего снайпера в истории сборной с давно тренирующим «Карабах» Гурбаном Гурбановым.
Рангник побеждает, Луческу отстает
Единственный матч, в котором не было забито голов до перерыва, подарил резкий всплеск результативности. За две неполных минуты Забитцер с подбора красиво пробил с лета, на что почти мгновенно ответил 39-летний Джеко. Ветеран наказал за ошибку Линхарта, который мог стать австрийским антигероем, ведь до этого он при счете 0:0 загубил стопроцентный момент. Но все же команда Ральфа Рангника догнала Боснию по набранным очкам и имеет игру в запасе. В ключевой атаке у Арнаутовича не получился удар с линии штрафной, однако хозяева не выдержали офсайдную линию, а рикошет оказался в пользу оказавшегося напротив ворота Лаймера. Два фаворита группы очевидны, тогда как ничья Румынии, которая упустила перевес в два гола на Кипре, сводит шансы Мирчи Луческу повезти свою команду на ЧМ к теоретическим.