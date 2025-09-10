Определилась сборная, которая сыграет в стыках за выход на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ

За тур до финиша квалификации седьмое место, дающее право на стыки, занимала Венесуэла, набравшая 18 очков. Но в заключительный игровой день отбора она уступила в сверхрезультативном матче Колумбии (3:6). Боливия отставала от Венесуэлы на одно очко, однако в решающем матче квалификации «зелёные» одолели на своём поле Бразилию со счётом 1:0, выйдя в итоге на седьмое место. У подопечных Оскара Вильегаса стало 20 очков.