Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.23
П2
1.46
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.37
П2
1.50
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.60
X
3.42
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.55
П2
7.10
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.56
П2
1.32
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Определилась сборная, которая сыграет в стыках за выход на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ

В южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира — 2026 по итогам последнего тура стала известна сборная, которая сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за выход на мундиаль в США, Мексике и Канаде.

Источник: Reuters

Этой национальной командой стала Боливия.

За тур до финиша квалификации седьмое место, дающее право на стыки, занимала Венесуэла, набравшая 18 очков. Но в заключительный игровой день отбора она уступила в сверхрезультативном матче Колумбии (3:6). Боливия отставала от Венесуэлы на одно очко, однако в решающем матче квалификации «зелёные» одолели на своём поле Бразилию со счётом 1:0, выйдя в итоге на седьмое место. У подопечных Оскара Вильегаса стало 20 очков.

Ранее стало известно, что прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Аргентины, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии и Парагвая.