ФИФА распределит между клубами рекордную сумму за допуск игроков до ЧМ

«Рекордная сумма в 355 миллионов долларов будет распределена между клубами в связи с отъездом их игроков. Это укрепляет наше прочное сотрудничество с Ассоциацией европейских клубов и клубами по всему миру, поскольку мы все с нетерпением ждем революционного глобального чемпионата мира в следующем году», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.