ФИФА распределит между клубами рекордную сумму за допуск игроков до ЧМ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) выделила на клубы рекордные 355 миллионов долларов, за то что те отпустят игроков до матчей чемпионата мира 2026 года и отбора к нему, сообщается на сайте ФИФА.
Согласно данной программе ФИФА, каждый клуб, который отпустит своего игрока до матчей отборочного или финального турнира, получит компенсацию, независимо от того, примет ли футболист участие в матче.
«Рекордная сумма в 355 миллионов долларов будет распределена между клубами в связи с отъездом их игроков. Это укрепляет наше прочное сотрудничество с Ассоциацией европейских клубов и клубами по всему миру, поскольку мы все с нетерпением ждем революционного глобального чемпионата мира в следующем году», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
В 2022 году в рамках программы 440 клубов из 51 национальной ассоциации получили 209 млн долларов за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.