Трамп заявил, что может поменять города ЧМ-2026

В разговоре со СМИ Трамп пообещал, что чемпионат мира будет «очень безопасным», а затем добавил, что может вмешаться и лишить города права проводить матчи турнира, если они «не будут сотрудничать», например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации.