Казахстан объявил расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу объявила расширенный список игроков на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года против Лихтенштейна (10 октября) и Бельгии (13 октября), передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Учебно-тренировочный сбор стартует 1 октября в Астане.

В расширенный состав вошли 38 игроков:

вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);

защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (оба — «Тобол»), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»);

полузащитники: Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба — «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»), Айбол Абикен ("Кайсар);

нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба — «Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).

В октябре сборная Казахстана проведет два матча: 10-го числа дома против сборной Лихтенштейна, а 13-го сыграет на выезде против Северной Македонии. Оба матча состоятся в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
П1
X
П2