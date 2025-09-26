Казахстан объявил расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2026

Учебно-тренировочный сбор стартует 1 октября в Астане.
В расширенный состав вошли 38 игроков:
вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);
защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (оба — «Тобол»), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»);
полузащитники: Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба — «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»), Айбол Абикен ("Кайсар);
нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба — «Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).
В октябре сборная Казахстана проведет два матча: 10-го числа дома против сборной Лихтенштейна, а 13-го сыграет на выезде против Северной Македонии. Оба матча состоятся в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026.