ФИФА наказала сборную Сербии частичным закрытием трибун

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) обязал Футбольный союз Сербии (ФСС) провести следующий домашний матч квалификации чемпионата мира против сборной Албании с ограниченным числом зрителей из-за поведения болельщиков в игре против команды Англии, сообщается на странице ФСС в соцсети X.
Встреча сборных Сербии и Англии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года состоялась 9 сентября и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
Согласно решению комитета ФИФА, организаторы не обеспечили порядок на белградском стадионе «Райко Митич» в Белграде и прилегающей территории. Кроме того, во время игры болельщики применяли лазерные указки, допускали дискриминационное поведение и мешали исполнению государственных гимнов. Также на федерацию наложен штраф в размере 80 тысяч швейцарских франков (около 85,5 тыс евро).
Матч между командами Сербии и Албании пройдет 11 октября в Лесковаце. В связи санкциями не менее 20% мест на трибунах, преимущественно за воротами, будут закрыты для посещения. ФСС должен предоставить ФИФА план рассадки за 10 дней до игры, предусмотрев возможность заполнения части мест представителями антидискриминационных организаций, школьниками и семьями.
Сербы занимают третье место в турнирной таблице группы K, набрав 7 очков. Лидируют англичане (15), албанцы (8) идут на второй строчке.