Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.60
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.85
П2
3.60
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.30
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.92
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.67
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
21.00
X
9.75
П2
1.14

ФИФА наказала сборную Сербии частичным закрытием трибун

ФИФА обязала Сербию провести матч с Албанией с ограниченным числом зрителей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) обязал Футбольный союз Сербии (ФСС) провести следующий домашний матч квалификации чемпионата мира против сборной Албании с ограниченным числом зрителей из-за поведения болельщиков в игре против команды Англии, сообщается на странице ФСС в соцсети X.

Встреча сборных Сербии и Англии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года состоялась 9 сентября и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Согласно решению комитета ФИФА, организаторы не обеспечили порядок на белградском стадионе «Райко Митич» в Белграде и прилегающей территории. Кроме того, во время игры болельщики применяли лазерные указки, допускали дискриминационное поведение и мешали исполнению государственных гимнов. Также на федерацию наложен штраф в размере 80 тысяч швейцарских франков (около 85,5 тыс евро).

Матч между командами Сербии и Албании пройдет 11 октября в Лесковаце. В связи санкциями не менее 20% мест на трибунах, преимущественно за воротами, будут закрыты для посещения. ФСС должен предоставить ФИФА план рассадки за 10 дней до игры, предусмотрев возможность заполнения части мест представителями антидискриминационных организаций, школьниками и семьями.

Сербы занимают третье место в турнирной таблице группы K, набрав 7 очков. Лидируют англичане (15), албанцы (8) идут на второй строчке.