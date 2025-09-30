ФИФА наказала сборную Сербии частичным закрытием трибун

Согласно решению комитета ФИФА, организаторы не обеспечили порядок на белградском стадионе «Райко Митич» в Белграде и прилегающей территории. Кроме того, во время игры болельщики применяли лазерные указки, допускали дискриминационное поведение и мешали исполнению государственных гимнов. Также на федерацию наложен штраф в размере 80 тысяч швейцарских франков (около 85,5 тыс евро).