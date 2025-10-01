В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026

Трамп на прошлой неделе допустил, что, если какой-либо город будет «хотя бы немного опасен для чемпионата мира», игры могут перенести в другое место. Журналист упомянул в вопросе Трампу Сиэтл и Сан-Франциско (примут по шесть игр) как города, которые выступили против иммиграционной политики администрации. Трамп ответил, что этими городами управляют «ультралевые безумцы», но власти позаботятся о безопасности в них.