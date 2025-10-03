Ричмонд
Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Венесуэлой и Пуэрто-Рико

Объявлен состав сборной Аргентины на товарищеские матчи против Венесуэлы и Пуэрто-Рико.

Источник: Getty Images

11 октября действующие чемпионы мира сыграют против Венесуэлы в Майами, а 14-го встретятся с Пуэрто-Рико в Чикаго.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас»), Факундо Камбесес («Расинг»), Херонимо Рульи («Марсель»).

Защитники: Гонсало Монтиель, Лаутаро Риверо, Маркос Акунья (все — «Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Науэль Молина, Тьяго Альмада (оба — «Атлетико»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Сенеси («Борнмут»).

Полузащитники: Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Анибаль Морено («Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Нико Пас («Комо»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Франко Мастантуоно («Реал»).

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба — «Атлетико»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас»).