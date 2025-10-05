Сборная Бразилии впервые не вышла в плей-офф молодежного ЧМ по футболу

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сборная Бразилии проиграла команде Испании и не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чили.
Встреча группы С прошла в Сантьяго и завершилась со счетом 1:0, мяч забил Икер Браво (47-я минута). В другом матче группы мексиканцы обыграли команду Марокко (1:0).
Обыгравшая ранее испанцев и бразильцев сборная Марокко с 6 очками заняла первое место в группе С, вторую позицию заняла команда Мексики (5 очков). Обе сборные напрямую вышли в ⅛ финала.
Испанцы (4) расположились на третьей строчке и могут отобраться в плей-офф по рейтингу лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах. Сборная Бразилии (1) стала четвертой и покинула турнир. Команда впервые в своей истории не смогла пройти в плей-офф молодежного чемпионата мира. Сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира среди молодежных команд. Большее количество титулов лишь у сборной Аргентины (6).
В сентябре вызов в молодежную сборную Бразилии получил 19-летний нападающий «Зенита» Педро, но клуб согласился отпустить игрока лишь на матчи плей-офф.
Чемпионат мира в Чили завершится 19 октября.