Сборная Бразилии впервые не вышла в плей-офф молодежного ЧМ по футболу

Испанцы (4) расположились на третьей строчке и могут отобраться в плей-офф по рейтингу лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах. Сборная Бразилии (1) стала четвертой и покинула турнир. Команда впервые в своей истории не смогла пройти в плей-офф молодежного чемпионата мира. Сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира среди молодежных команд. Большее количество титулов лишь у сборной Аргентины (6).