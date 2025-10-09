Ричмонд
Матч-центр
Инфантино заявил, что чемпионаты мира по футболу могут перенести

Инфантино: чемпионаты мира по футболу могут перенести на зимний период.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов (EFC), что организация обсуждает возможность проведения чемпионатов мира в зимний период на постоянной основе.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре впервые в истории проходил в ноябре — декабре, чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии, возможно, состоится в те же сроки. По словам Инфантино, эта практика может стать постоянной.

«Мы уже рассматриваем детали и постоянно обсуждаем это. Речь идет не об одном чемпионате мира, это общее размышление. Даже в некоторых европейских странах играть в июле очень жарко. Лучший месяц для футбола — июнь — в Европе не слишком широко используется. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы обсуждаем это, посмотрим, к каким выводам придем. Нужно просто сохранять открытость», — цитирует Инфантино The Guardian.

«Нам следует рассмотреть вопрос глобализации международного календаря матчей», — добавил президент ФИФА, отметив, что в октябре и марте можно играть где угодно.

Ближайший чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля 2026 года.