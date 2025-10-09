Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
П1
1.13
X
9.25
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Нидерланды победили Мальту, у Гакпо два гола с пенальти и передача

Сборная Нидерландов на выезде победила Мальту в квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 4:0.

Источник: Reuters

Дубль с пенальти сделал Коди Гакпо, который ассистировал Тиджани Рейндерсу в третьем голе. Точку в матче поставил Мемфис Депай.

Нидерланды набрали 13 очков и лидирует в группе G. Мальта с 2 очками на последней строчке.