Нидерланды победили Мальту, у Гакпо два гола с пенальти и передача

Дубль с пенальти сделал Коди Гакпо, который ассистировал Тиджани Рейндерсу в третьем голе. Точку в матче поставил Мемфис Депай.
Нидерланды набрали 13 очков и лидирует в группе G. Мальта с 2 очками на последней строчке.
Сборная Нидерландов на выезде победила Мальту в квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 4:0.
Дубль с пенальти сделал Коди Гакпо, который ассистировал Тиджани Рейндерсу в третьем голе. Точку в матче поставил Мемфис Депай.
Нидерланды набрали 13 очков и лидирует в группе G. Мальта с 2 очками на последней строчке.