Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Итальянцы не смогли выйти в четвертьфинал молодежного ЧМ по футболу

Сборная Италии проиграла американцам в матче ⅛ финала молодежного ЧМ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Молодежная сборная Италии по футболу (игроки не старше 20 лет) проиграла команде США в матче ⅛ финала чемпионата мира в Чили.

Встреча прошла в городе Ранкагуа и завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Мячи забили Бенджамин Кремаски (15, 90+3) и Нико Цакирис (79).

Сборная Италии стала вице-чемпионом на предыдущем молодежном чемпионате мира. На трех предыдущих молодежных чемпионатах мира итальянцы неизменно доходили до полуфинальной стадии. Сборная США вышла в четвертьфинал на пятом молодежном чемпионате мира подряд. Единственный раз американцы преодолели эту стадию и вышли в полуфинал в 1989 году.

Соперник сборной США по четвертьфиналу определится в матче Марокко — Южная Корея.

Молодежный чемпионат мира завершится 19 октября.