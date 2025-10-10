Итальянцы не смогли выйти в четвертьфинал молодежного ЧМ по футболу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Молодежная сборная Италии по футболу (игроки не старше 20 лет) проиграла команде США в матче ⅛ финала чемпионата мира в Чили.
Встреча прошла в городе Ранкагуа и завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Мячи забили Бенджамин Кремаски (15, 90+3) и Нико Цакирис (79).
Сборная Италии стала вице-чемпионом на предыдущем молодежном чемпионате мира. На трех предыдущих молодежных чемпионатах мира итальянцы неизменно доходили до полуфинальной стадии. Сборная США вышла в четвертьфинал на пятом молодежном чемпионате мира подряд. Единственный раз американцы преодолели эту стадию и вышли в полуфинал в 1989 году.
Соперник сборной США по четвертьфиналу определится в матче Марокко — Южная Корея.
Молодежный чемпионат мира завершится 19 октября.