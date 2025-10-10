Крутой камбэк Шотландии, Дания разгромила белорусов, Арнаутович — лучший снайпер в истории Австрии

Голландцы на Мальте поначалу удивили тем, что момент у собственных ворот создал допустивший грубую ошибку капитан «оранжевых» ван Дейк. Что до атакующей линии фаворита, то ей явно не хватало Депая, который с опозданием прибыл в расположение национальной команды из-за того, что перед вылетом из Бразилии у него украли паспорт. В итоге поначалу команда Роналда Кумана забивала с пенальти, которые безупречно исполнял Гакпо. У него теперь 17 мячей за сборную, что позволило сравняться со знаменитыми предшественниками — Рудом Гуллитом и Марком Овермарсом. А еще Гакпо вывел на удар Рейндерса, когда гости задушили мальтийцев прессингом в их штрафной. Получившему же менее получаса Депаю хватило и этого, чтобы довершить разгром в компенсированное время. Нидерланды стали единоличным лидером и могут отсечь одного из конкурентов уже в следующем туре.