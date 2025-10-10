Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Крутой камбэк Шотландии, Дания разгромила белорусов, Арнаутович — лучший снайпер в истории Австрии

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Источник: Reuters

Стратегическая ничья

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа L, 9.10.2025, 21:45
Чехия
0
Хорватия
0
Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа L, 9.10.2025, 21:45
Фарерские острова
4
Черногория
0

В первом круге хорваты устроили чехам экзекуцию на своем поле (5:1). В Праге футбол в первом тайме был совсем другим, и скорее к перерыву к успеху были ближе чехи. Особенно запомнились классный сейв Ливаковича после коварного удара со штрафного и эпизод, когда на линии ворот удар на себя принял Чалета-Цар. В свою очередь оборону Чехии старался держать в напряжении дважды промахнувшийся из перспективных позиций Перишич. В целом же можно констатировать, что команда Златко Далича держала игру под контролем, и со стратегической точки зрения итоговая ничья в пользу «шашечных». При равном количестве очков у них есть игра в запасе, тогда как Чехии, скорее всего, придется довольствоваться вторым местом. Чтобы его гарантировать — достаточно не проиграть на Фарерах, где в пятницу островитяне разгромили потерявшую даже математический шансы на второе место Черногорию.

Депай снова забил

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа G, 9.10.2025, 21:45
Мальта
0
Нидерланды
4

Голландцы на Мальте поначалу удивили тем, что момент у собственных ворот создал допустивший грубую ошибку капитан «оранжевых» ван Дейк. Что до атакующей линии фаворита, то ей явно не хватало Депая, который с опозданием прибыл в расположение национальной команды из-за того, что перед вылетом из Бразилии у него украли паспорт. В итоге поначалу команда Роналда Кумана забивала с пенальти, которые безупречно исполнял Гакпо. У него теперь 17 мячей за сборную, что позволило сравняться со знаменитыми предшественниками — Рудом Гуллитом и Марком Овермарсом. А еще Гакпо вывел на удар Рейндерса, когда гости задушили мальтийцев прессингом в их штрафной. Получившему же менее получаса Депаю хватило и этого, чтобы довершить разгром в компенсированное время. Нидерланды стали единоличным лидером и могут отсечь одного из конкурентов уже в следующем туре.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа G, 9.10.2025, 19:00
Финляндия
2
Литва
1

А открывавшие игровой день финны остались в гонке за путевкой как минимум в стыки благодаря волевой победе над Литвой. Переломным оказался гол, который Стефани Фраппар сначала не засчитала, однако ВАР обнаружил, что мяч к сравнявшему счет Келльману отлетел от соперника. Решил же все Адам Мархиев — сын Умара Мархиева, который тренирует выступающий во второй российской лиге «Ангушт» из Назрани. Мархиев-младший получал футбольное образование в академии «Яро» и юношеской команде ХИК. Сейчас он выступает за «Нюрнберг» во второй бундеслиге, а за финские сборные играет, начиная с возраста U-16. В национальной команде Мархиев дебютировал в сентябре, и в третьей игре на таком уровне забил первый гол, не сильным — но очень точным ударом — по уходящей траектории отправив мяч в верхний угол.

Реванш в Глазго

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа C, 9.10.2025, 21:45
Шотландия
3
Греция
1

Весной на «Хэмпден Парк» греки безжалостно разбили надежды Шотландии на выход в высший дивизион Лиги наций (3:0). В этот раз все для хозяев могло пойти по неблагоприятному сценарию с первых минут, но на их счастье после комбинации Тсолиса и Бакасетаса главный бомбардир эллинов Павлидис банально не попал по мячу в площади ворот. Зато уже во втором тайме с подбора цель поразил оказавшийся в центре штрафной латераль Цимикас. Однако классический британский напор помог Шотландии перевернуть игру. Равновесие восстановил Кристи, а после подачи со штрафного мяч отскочил на ногу расстрелявшему ворота Фергюсону. Еще один ключевой момент — спасение опытного Ганна, который при счете 2:1 вытащил сложнейший удар от 17-летнего греческого вундеркинда Каретсаса. Ну, а гол Дайкса стал уже контрольным выстрелом. Эллины проиграли обоим конкурентам, тогда как Шотландия побьется с Данией за первое место.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа C, 9.10.2025, 21:45
Беларусь
0
Дания
6

В свою очередь Дания сделала то, что должна была. А именно — уверенно заработала три очка во встрече с белорусами, по итогам которой стоит отметить трех игроков. Прежде всего — попавшего в стартовый состав 19-летнего полузащитника Фрохольдта, которого летом «Копенгаген» продал в «Порту» за 20 миллионов евро. На его счету первый гол и скидка под гол Хейлунну. Расмус после неоправданных надежд в «МЮ» стал самим собой, вернувшись в Италию. За «Наполи» он уже забил столько же, сколько за весь прошлый сезон (4 мяча). Это переносится и на сборную, а довершил разгром ярко играющий сейчас в МЛС бывший вингер «Рубина» Дрейер.

Австрия забила десять раз

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа H, 9.10.2025, 21:45
Австрия
10
Сан-Марино
0
Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа H, 9.10.2025, 21:45
Кипр
2
Босния и Герцеговина
2

Австрия сбросила с первого места сенсационно лидировавшую Боснию, которая упустила на Кипре перевес в два мяча. Но даже если бы балканцы выиграли и не получили в свои ворота роковой пенальти в добавленное арбитром время, команда Ральфа Рангника не потеряла бы контроль над ситуацией в группе. Она провела на матч меньше, но при этом не потеряла ни одного очка и имеет в активе гостевую победу над главным конкурентом. Что до встречи с Сан-Марино, то по ходу первого тайма в Вене многие вспомнили сентябрьской избиение Молдавии норвежцами (11:1).

Австрия к перерыву отправила мяч в сетку шесть раз, а когда на 84-й минуте Арнаутович оформил покер, пали сразу два национальных рекорда. Во-первых, 36-летний форвард «Црвены Звезды» теперь с 45 мячами лучший снайпер в истории национальной команды. Когда он превзошел достижение легендарного Тони Польстера, поздравлять героя вечера выбежали на поле все запасные.

Плюс, пятничные 10:0 — самая крупная победа Австрии, а прошлое достижение держалось с 1977 года, когда была разгромлена Мальта. Теперь, если удастся выиграть в Румынии, отрыв от второго места вырастет до пяти очков.