Крутой камбэк Шотландии, Дания разгромила белорусов, Арнаутович — лучший снайпер в истории Австрии

Стратегическая ничья
В первом круге хорваты устроили чехам экзекуцию на своем поле (5:1). В Праге футбол в первом тайме был совсем другим, и скорее к перерыву к успеху были ближе чехи. Особенно запомнились классный сейв Ливаковича после коварного удара со штрафного и эпизод, когда на линии ворот удар на себя принял Чалета-Цар. В свою очередь оборону Чехии старался держать в напряжении дважды промахнувшийся из перспективных позиций Перишич. В целом же можно констатировать, что команда Златко Далича держала игру под контролем, и со стратегической точки зрения итоговая ничья в пользу «шашечных». При равном количестве очков у них есть игра в запасе, тогда как Чехии, скорее всего, придется довольствоваться вторым местом. Чтобы его гарантировать — достаточно не проиграть на Фарерах, где в пятницу островитяне разгромили потерявшую даже математический шансы на второе место Черногорию.
Депай снова забил
Голландцы на Мальте поначалу удивили тем, что момент у собственных ворот создал допустивший грубую ошибку капитан «оранжевых» ван Дейк. Что до атакующей линии фаворита, то ей явно не хватало Депая, который с опозданием прибыл в расположение национальной команды из-за того, что перед вылетом из Бразилии у него украли паспорт. В итоге поначалу команда Роналда Кумана забивала с пенальти, которые безупречно исполнял Гакпо. У него теперь 17 мячей за сборную, что позволило сравняться со знаменитыми предшественниками — Рудом Гуллитом и Марком Овермарсом. А еще Гакпо вывел на удар Рейндерса, когда гости задушили мальтийцев прессингом в их штрафной. Получившему же менее получаса Депаю хватило и этого, чтобы довершить разгром в компенсированное время. Нидерланды стали единоличным лидером и могут отсечь одного из конкурентов уже в следующем туре.
А открывавшие игровой день финны остались в гонке за путевкой как минимум в стыки благодаря волевой победе над Литвой. Переломным оказался гол, который Стефани Фраппар сначала не засчитала, однако ВАР обнаружил, что мяч к сравнявшему счет Келльману отлетел от соперника. Решил же все Адам Мархиев — сын Умара Мархиева, который тренирует выступающий во второй российской лиге «Ангушт» из Назрани. Мархиев-младший получал футбольное образование в академии «Яро» и юношеской команде ХИК. Сейчас он выступает за «Нюрнберг» во второй бундеслиге, а за финские сборные играет, начиная с возраста U-16. В национальной команде Мархиев дебютировал в сентябре, и в третьей игре на таком уровне забил первый гол, не сильным — но очень точным ударом — по уходящей траектории отправив мяч в верхний угол.
Реванш в Глазго
Весной на «Хэмпден Парк» греки безжалостно разбили надежды Шотландии на выход в высший дивизион Лиги наций (3:0). В этот раз все для хозяев могло пойти по неблагоприятному сценарию с первых минут, но на их счастье после комбинации Тсолиса и Бакасетаса главный бомбардир эллинов Павлидис банально не попал по мячу в площади ворот. Зато уже во втором тайме с подбора цель поразил оказавшийся в центре штрафной латераль Цимикас. Однако классический британский напор помог Шотландии перевернуть игру. Равновесие восстановил Кристи, а после подачи со штрафного мяч отскочил на ногу расстрелявшему ворота Фергюсону. Еще один ключевой момент — спасение опытного Ганна, который при счете 2:1 вытащил сложнейший удар от 17-летнего греческого вундеркинда Каретсаса. Ну, а гол Дайкса стал уже контрольным выстрелом. Эллины проиграли обоим конкурентам, тогда как Шотландия побьется с Данией за первое место.
В свою очередь Дания сделала то, что должна была. А именно — уверенно заработала три очка во встрече с белорусами, по итогам которой стоит отметить трех игроков. Прежде всего — попавшего в стартовый состав 19-летнего полузащитника Фрохольдта, которого летом «Копенгаген» продал в «Порту» за 20 миллионов евро. На его счету первый гол и скидка под гол Хейлунну. Расмус после неоправданных надежд в «МЮ» стал самим собой, вернувшись в Италию. За «Наполи» он уже забил столько же, сколько за весь прошлый сезон (4 мяча). Это переносится и на сборную, а довершил разгром ярко играющий сейчас в МЛС бывший вингер «Рубина» Дрейер.
Австрия забила десять раз
Австрия сбросила с первого места сенсационно лидировавшую Боснию, которая упустила на Кипре перевес в два мяча. Но даже если бы балканцы выиграли и не получили в свои ворота роковой пенальти в добавленное арбитром время, команда Ральфа Рангника не потеряла бы контроль над ситуацией в группе. Она провела на матч меньше, но при этом не потеряла ни одного очка и имеет в активе гостевую победу над главным конкурентом. Что до встречи с Сан-Марино, то по ходу первого тайма в Вене многие вспомнили сентябрьской избиение Молдавии норвежцами (11:1).
Австрия к перерыву отправила мяч в сетку шесть раз, а когда на 84-й минуте Арнаутович оформил покер, пали сразу два национальных рекорда. Во-первых, 36-летний форвард «Црвены Звезды» теперь с 45 мячами лучший снайпер в истории национальной команды. Когда он превзошел достижение легендарного Тони Польстера, поздравлять героя вечера выбежали на поле все запасные.
Плюс, пятничные 10:0 — самая крупная победа Австрии, а прошлое достижение держалось с 1977 года, когда была разгромлена Мальта. Теперь, если удастся выиграть в Румынии, отрыв от второго места вырастет до пяти очков.