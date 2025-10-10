Казахстан устроил голевую феерию и выиграл второй матч в отборе ЧМ-2026

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 4:0.
Дубль оформил Галымжан Кенжебек, забивший красивые голы на 26-й и 59-й минутах. Между ними он сделал результативную передачу на Бахтиёра Зайнутдинова на 28-й минуте.
Точку в матче на 81-й минуте поставил Алибек Касым, точно пробивший после розыгрыша углового.
Для казахстанской команды это вторая победа в текущей квалификации. С 6 очками она занимает четвертое место в таблице. Лихтенштейн потерпел шестое поражение и находится на последней, пятой строчке.
Напомним, что это был первый матч Талгата Байсуфинова в должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана. Следующую игру его подопечные проведут на выезде против Северной Македонии 13 октября.
Группа J
1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан — 6 очков (6 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (6 матчей).
Талгат Байсуфинов
Конрад Фюнфштюк
Галымжан Кенжебек
(Исламбек Куат)
26′
Бактиер Зайнутдинов
(Галымжан Кенжебек)
28′
Галымжан Кенжебек
(Ян Вороговский)
59′
Алибек Касым
81′
12
Мухамеджан Сейсен
13
Багдат Каиров
10
Максим Самородов
31′
9
Ислам Чесноков
6
Алибек Касым
5
Исламбек Куат
11
Ян Вороговский
75′
14
Наурызбек Жагоров
7
Галымжан Кенжебек
62′
17
Иван Свиридов
8
Рамазан Оразов
75′
16
Георгий Жуков
3
Нуралы Алип
82′
4
Адилбек Жумаханов
19
Бактиер Зайнутдинов
41′
62′
18
Динмухамед Караман
1
Беньямин Бюхель
3
Максимилиан Геппель
23
Йенс Хофер
1′
18
Николас Хаслер
19
Эмануэль Цюнд
72′
17
Симон Люхингер
2
Северин Шлегель
70′
4
Йонас Вайссенхофер
10
Алессио Хаслер
60′
20
Сандро Вольфингер
8
Арон Зеле
70′
14
Ливио Майер
7
Фабио Люк-Нотаро
90′
11
Деннис Саланович
13
Кенни Киндль
46′
9
Ферхат Саглам
Главный судья
Павел Рачковски
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти