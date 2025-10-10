Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
П1
1.67
X
4.07
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
П1
2.50
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
П1
1.04
X
19.00
П2
53.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
П1
2.60
X
3.20
П2
3.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
П1
1.01
X
44.00
П2
91.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
П1
1.16
X
9.00
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
Казахстан устроил голевую феерию и выиграл второй матч в отборе ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Лихтенштейна в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 4:0.

Дубль оформил Галымжан Кенжебек, забивший красивые голы на 26-й и 59-й минутах. Между ними он сделал результативную передачу на Бахтиёра Зайнутдинова на 28-й минуте.

Точку в матче на 81-й минуте поставил Алибек Касым, точно пробивший после розыгрыша углового.

Для казахстанской команды это вторая победа в текущей квалификации. С 6 очками она занимает четвертое место в таблице. Лихтенштейн потерпел шестое поражение и находится на последней, пятой строчке.

Напомним, что это был первый матч Талгата Байсуфинова в должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана. Следующую игру его подопечные проведут на выезде против Северной Македонии 13 октября.

Группа J
1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия — 10 очков (4 матча)
3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан — 6 очков (6 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (6 матчей).

Казахстан
4:0
Первый тайм: 2:0
Лихтенштейн
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
10.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Талгат Байсуфинов
Конрад Фюнфштюк
Голы
Казахстан
Галымжан Кенжебек
(Исламбек Куат)
26′
Бактиер Зайнутдинов
(Галымжан Кенжебек)
28′
Галымжан Кенжебек
(Ян Вороговский)
59′
Алибек Касым
81′
Составы команд
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
13
Багдат Каиров
10
Максим Самородов
31′
9
Ислам Чесноков
6
Алибек Касым
5
Исламбек Куат
11
Ян Вороговский
75′
14
Наурызбек Жагоров
7
Галымжан Кенжебек
62′
17
Иван Свиридов
8
Рамазан Оразов
75′
16
Георгий Жуков
3
Нуралы Алип
82′
4
Адилбек Жумаханов
19
Бактиер Зайнутдинов
41′
62′
18
Динмухамед Караман
Лихтенштейн
1
Беньямин Бюхель
3
Максимилиан Геппель
23
Йенс Хофер
1′
18
Николас Хаслер
19
Эмануэль Цюнд
72′
17
Симон Люхингер
2
Северин Шлегель
70′
4
Йонас Вайссенхофер
10
Алессио Хаслер
60′
20
Сандро Вольфингер
8
Арон Зеле
70′
14
Ливио Майер
7
Фабио Люк-Нотаро
90′
11
Деннис Саланович
13
Кенни Киндль
46′
9
Ферхат Саглам
Статистика
Казахстан
Лихтенштейн
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
25
2
Удары в створ
11
1
Угловые
9
1
Фолы
12
15
Судейская бригада
Главный судья
Павел Рачковски
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти