Мбаппе забил и снова травмировался, Германия вырвалась на первое место, Казахстан выиграл с новым тренером

Но, может быть, ему не стоило торопиться с возвращением на поле? В Мадриде точно были в шоке, когда увидели, как он присел на газон, сморщившись от боли, и показал, что ему требуется замена. Скорее всего, «трехцветные» справились бы и без своего капитана. Забили же в итоге и Рабьо, и красивым ударом в падении отметивший свое возвращение в национальную команду после паузы в шесть лет Товен. А Мбаппе пригодился бы в Исландии, где Франция может при определенных раскладах гарантировать себе первое место. Сегодня же исландцы упустили вторую строчку после того, как героически отыгрались в матче с Украиной с 1:3, но получили два гола в концовке.