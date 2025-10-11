Мбаппе забил и снова травмировался, Германия вырвалась на первое место, Казахстан выиграл с новым тренером

Киммих сравнялся с Беккенбауэром
Вопреки информации о том, что грипп не позволит ему сыграть за сборную, Вольтемаде оказался в стартовом составе и даже забил быстрый гол. Точнее, оказался на линии удара Гнабри и скорее невольно изменил траекторию полета мяча. Но так как судьи обнаружили ранее игру рукой, взятие ворот не засчитали. А вот к чему невозможно было придраться даже при большом желании — так это к блестящему выстрелу Раума со штрафного.
Проблемы же Люксембурга, за который впервые с марта играл спартаковец Мартинс, нарастали в геометрической прогрессии. Гости даже получили двойное наказание — удаление и пенальти, который реализовал Киммих. Это в какой-то степени знаковый успех оформившего в итоге дубль баварца, так как в пятницу по числу матчей за национальную команду он сравнялся с легендарным Францем Беккенбауэром (по 104).
Словакия же, которой удалось обыграть Германию в первом туре, против соперников более низкого уровня не так убедительна. В сентябре команда Франческо Кальцоны с огромным трудом вырвала победу у Люксембурга, а теперь столкнулась с огромными проблемами в Белфасте. Гостям еще повезло, что в первом тайме Северная Ирландия ограничилась тем, что заставила Грошовски срезать мяч в собственные ворота. А как с нескольких метров не попал в створ Рид — необъяснимо.
Во второй половине характер игры стал меняться. Словаки ожили, только так и не забили. Особенно обидно было Стрелецу, который стал кошмаром для немцев (гол и передача), а тут, убежав к воротам, не попал в дальний угол. Окончательно же убил надежды гостей на спасение Дубравка, который неудачно выбил мяч кулаками, и Хьюм мгновенно поразил пустые ворота. После первого круга сразу у трех команд стало по 6 очков. Причем Словакия по дополнительным показателям упала с первого на третье место, а игра Северной Ирландии и Германии станет битвой за лидерство.
Рекорд капитана
Атака Франции из-за многочисленных травм могла оказаться удивительной, но Мбаппе опроверг прогнозы медиков и восстановился после полученного в «Реале» повреждения. Он-то и сумел найти брешь в азербайджанской обороне в добавленное к первому тайму время. Точнее — пробил ее, когда на пути в штрафной обыграл трех оппонентов и, воспользовавшись касанием Экитике, идеально по исполнению уложил мяч в угол. Мбаппе отличился в пятой подряд игре за сборную, повторив свой рекорд, а вот десять официальных матчей с забитыми мячами — лучший отрезок в карьере Килиана.
Но, может быть, ему не стоило торопиться с возвращением на поле? В Мадриде точно были в шоке, когда увидели, как он присел на газон, сморщившись от боли, и показал, что ему требуется замена. Скорее всего, «трехцветные» справились бы и без своего капитана. Забили же в итоге и Рабьо, и красивым ударом в падении отметивший свое возвращение в национальную команду после паузы в шесть лет Товен. А Мбаппе пригодился бы в Исландии, где Франция может при определенных раскладах гарантировать себе первое место. Сегодня же исландцы упустили вторую строчку после того, как героически отыгрались в матче с Украиной с 1:3, но получили два гола в концовке.
Македонская стена
Сменивший Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана Али Алиев был уволен после двух сентябрьских поражений, а последней игрой для специалиста стал разгром в Бельгии (0:6). Федерация сейчас ищет нового коуча, а пока команду в роли и.о. готовит Талгат Байсуфинов. Этот 57-летний тренер уже работал со сборной в отборе на ЧМ-2018 и в начале цикла квалификации на ЧМ-2022.
С Лихтенштейном же ярко проявил себя Кенжебек, который запомнился невероятной активностью еще во встрече с Уэльсом. Но если тогда ему катастрофически не везло в завершении, то в пятницу он дважды очень красивыми ударами отправлял мяч в дальнюю «девятку», а также выдал идеальный пас Зайнутдинову. Для динамовца, которому досаждали травмы, это был первый матч за сборную с ноября прошлого года. А подвел итог разгрому защитник Касым, который ранее лишил Лихтенштейн первого гола в этом отборочном цикле, выбив мяч с линии ворота.
Бельгия прилично помучилась с македонцами и никак не могла пробить Дмитриевски. Не забил дальним ударом Де Брейне, не использовал чистый выход один на один Опенда, которого тонким пасом вывел к воротам Ванакен. Да что там — «красные дьяволы» пару раз мазали из площади ворот! Хозяева нанесли 25 ударов, но так и не распечатали ворота. Македония осталась первой, хотя и провела на матч больше. С такими результатами Казахстан может даже поверить в сказочный сюжет, только для этого нужно в ближайшем туре прыгнуть выше головы и обыграть македонцев на их поле.
Швейцария ушла в отрыв, Швеция на грани провала
Швеция, набрав одно очко в двух сентябрьских турах, оказалась на краю пропасти. Если бы не спасения вратаря и фирменная расточительность моментов от Эмболо, скандинавы могли провалиться уже в первую четверть часа. Только, пережив очень сложный отрезок, хозяева сами никак не могли забить. Удар Исака остановила штанга, а еще одна шведская атака на годы может попасть в подборки футбольных курьезов. Зацепившийся за мяч в центре поля Дьекереш и умчавшийся от защитников Исак, казалось, сделали для Бергваля все. Однако тот, находясь напротив пустого угла, не смог пробить по мячу.
Наказание последовало уже во втором тайме, когда Соу зацепили в штрафной, и Джака реализовал пенальти. А перед финальным свистком рикошет помог Швейцарии удвоить счет. Команда Мурата Якина в шаге от путевки на ЧМ, тогда как замыкающих таблицу шведов оставила в игре нулевая ничья Косово и Словении. В этой встрече гости были ближе к победе благодаря активности Дркушича. Однако его удар в падении головой получился неточным, а после скидки защитника «Зенита» головой выше цели пробил Шешко.