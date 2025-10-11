Легенда «Зенита» и герой провала сборной России на Евро-2012 близок к историческому достижению с 84-й сборной мира

Экс-тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат неоднократно объявлял о завершении карьеры, но каждый раз возвращался с новым вызовом. В 78 лет он может вывести сборную Кюрасао на дебютный чемпионат мира.
Четыре раза объявлял о завершении карьеры
За свою длительную тренерскую карьеру Дик Адвокат поработал со многими национальными командами мира: четыре раза возглавлял сборную Голландии, принимал сборные ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии. В 2021-м отметился даже в Ираке, а с января 2024-го возглавляет сборную Кюрасао — команду небольшого островного государства, расположенного на юге Карибского моря и являющийся частью Королевства Нидерландов с 2010 года.
При этом Адвокат отбирался в финальную часть ЧМ всего два раза — с соотечественниками в 1994-м и с Южной Кореей в 2006-м. Голландец несколько раз объявлял о завершении карьеры. Впервые в 2017-м, будучи тренером «Фенербахче», но вскоре возглавил сборную Голландии и не смог отобраться на ЧМ-2018. В конце 2020 года Дику было уже 73 года. Он заявил, что завершит тренерскую карьеру после сезона-2020/21, который он проводил в «Фейеноорде», но вскоре возглавил сборную Ирака. Объявлял об уходе на пенсию и в 2022-м, но снова вернулся к работе.
Близок к выходу на ЧМ-2026 с 84-й сборной мира
На этот раз Адвокат возглавил сборную Кюрасао. Сейчас работа голландца заимела особый смысл, ведь у Дика есть возможность попасть на мундиаль с 84-й сборной мира в рейтинге ФИФА. Кюрасао отбирается из зоны КОНКАКАФ. Сначала без единой потери переехали Гаити, Сент-Люсию, Арубу и Барбадос. Затем попали в один квартет с Бермудами, Тринидадом и Тобаго и Ямайкой. Сыграли вничью с Тринидадом (0:0), удержали тяжелую победу над Бермудами (3:2) и 11 октября обыграли главного преследователя — Ямайку (2:0). Голы забили Ливано Комененция и Кенджи Горре.
Теперь в группе предстоит провести еще по одному матчу с каждым из соперников. У Кюрасао семь очков, всего на одно они опережают Ямайку. Адвокату рано расслабляться, ведь еще предстоит сыграть 3 матча второго круга с каждым из соперников. Если получится удержать первую строчку, то Кюрасао войдет в число 48 национальных команд, которые сыграют на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.
Успехи Кюрасао — результат точечной натурализации
Сборная Кюрасао — по-настоящему скромная. Общая рыночная стоимость футболистов — 28 миллионов евро. Для сравнения, стоимость нынешней сборной России, по версии портала Transfermarkt — 180 миллионов евро.
Благодаря назначению Адвоката островитяне значительно усилились, натурализовав несколько голландских футболистов. Главная звезда — бывший вингер «МЮ», выступающий за «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг. С 2013-го он выступал за все юношеские и молодежные сборные Голландии, но ради возможности сыграть на ЧМ-2026 в этом году сменил спортивное гражданство. Сонтье Хансеном родился в Голландии. Форвард окончил академию «Аякса», а сейчас выступает в Чемпионшипе за «Мидлсбро». Ришедли Базур вообще провел шесть матчей за основную сборную Голландии, но это случилось 10 лет назад и все они были товарищескими, поэтому с 2025-го 28-летний защитник «Коньяспора» выступает за новую национальную команду. Жуниньо Бакуна родился в голландском Гронингене, но выбрал Кюрасао еще в 2019-м году. Этим летом центральный полузащитник переехал из Саудовской Аравии в Турцию и теперь играет за «Газишехир Газиантеп».
Юрий Алеманов