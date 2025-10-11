Легенда «Зенита» и герой провала сборной России на Евро-2012 близок к историческому достижению с 84-й сборной мира

Благодаря назначению Адвоката островитяне значительно усилились, натурализовав несколько голландских футболистов. Главная звезда — бывший вингер «МЮ», выступающий за «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг. С 2013-го он выступал за все юношеские и молодежные сборные Голландии, но ради возможности сыграть на ЧМ-2026 в этом году сменил спортивное гражданство. Сонтье Хансеном родился в Голландии. Форвард окончил академию «Аякса», а сейчас выступает в Чемпионшипе за «Мидлсбро». Ришедли Базур вообще провел шесть матчей за основную сборную Голландии, но это случилось 10 лет назад и все они были товарищескими, поэтому с 2025-го 28-летний защитник «Коньяспора» выступает за новую национальную команду. Жуниньо Бакуна родился в голландском Гронингене, но выбрал Кюрасао еще в 2019-м году. Этим летом центральный полузащитник переехал из Саудовской Аравии в Турцию и теперь играет за «Газишехир Газиантеп».