Молодежная сборная Испании вылетела с футбольного ЧМ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сборная Колумбии обыграла национальную команду Испании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по футболу (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чили.
Встреча в Тальке завершилась со счетом 3:2 в пользу колумбийцев. В составе победителей хет-триком отметился Нейсер Вильярреаль (38, 64 и 89-я минуты). У испанцев отличились Раяне Белид (56) и Жан Виржили (59).
Сборная Колумбии во второй раз в истории и впервые с 2003 года вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Испанцы трижды выходили в полуфинал турнира, а в 1999 году стали чемпионами мира.
В полуфинале колумбийцы встретятся с победителем встречи между сборными Мексики и Аргентины.