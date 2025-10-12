Роналду — главная проблема сборной Португалии. Криштиану делает фантастическую команду слабее

Роскошное поколение
Сборная Португалии всегда по умолчанию считалась элитной. И заслуженно. Три обладателя «Золотого мяча» из разных поколений, стабильное участие в чемпионатах мира и Европы, вечно большие амбиции — у нее есть все признаки топовой национальной команды. Вот только с достижениями на фоне остальных грандов проблемы.
Да, есть два золота Лиги наций, но на ЧМ и Евро в сумме удалось лишь дважды добраться до финала при одной итоговой победе — оба раза на континентальном первенстве. Учитывая постоянный статус одного из фаворитов любого турнира, с годами фрустрация от отсутствия мировых медалей становится все сильнее. Сейчас португальцы здорово с точки зрения результатов играют отбор на чемпионат мира в США — после трех туров отрываются от второго места на пять очков, вопрос с поездкой в Штаты практически решен.
В распоряжении Роберто Мартинеса находится роскошное поколение с будущими легендами в каждой линии. Витинья, Жоау Невеш, Нуну Мендеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш, Рафа Леау — феноменальные футболисты наивысшей категории. А за ними ведь еще целый ряд, может, и не великих, зато предельно качественных исполнителей — от Рубена Невеша до Гонсалу Рамуша. Сборная укомплектована по всем направлениям и идеально сбалансирована. Но кое-что ей заметно мешает обрести лучшую версию себя.
Худший балл
Представьте, в стартовом составе вашей любимой команды выходит нападающий, который за матч семь раз бьет по воротам — шесть раз мимо створа, а еще одним не реализует пенальти. Он занимает пятое место с конца по касаниям, хотя играет полный матч с командным владением в 70%. Форвард выигрывает всего треть единоборств и дважды залезает во вне игры. Его тепловая карта максимально подсвечена в районе чужой 11-метровой отметки. На себе фолов не собирает совсем, зато сам умудряется единожды нарушить правила.
Как воспримете выступление такого игрока? Портал Sofascore остановился на оценке 6,7. А Flashscore — на 6,1. И там и там — худший балл команды среди тех, кто появился в основе. Вникая в вышеописанную статистику, вряд ли кто-то, включая болельщиков, партнеров и тренеров, захочет увидеть этого нападающего в следующий раз с первых минут. Но он там обязательно будет, никаких сомнений. Потому что речь про Криштиану Роналду. Это его цифры со встречи против Ирландии.
Ладно, базовые показатели не впечатляют. Но португалец, наверное, активен и продуктивен без мяча? Умными передвижениями запутывает защитников и таким образом приносит пользу? Нет, не активен, не запутывает и не приносит. Чаще всего Роналду просто стоит в зоне офсайда во время позиционных атак и ждет, когда мяч приблизится к лицевой, а оборона соперника опустится настолько, что он окажется в разрешенном положении — тогда можно ждать навеса. Вообще прием с нахождением форварда в офсайдной области бывает эффективным, тот же Кейн им отлично владеет. Но обычно подобное применяется при скоростных контрвыпадах или хотя бы стандартных быстрых атаках. Никак не при позиционке.
Криштиану отрезан от команды, с ним на поле Португалия буквально атакует в меньшинстве. Спасать три очка с ирландцами пришлось Рубену Невешу, который на 91-й минуте поймал на ошибке Келлехера и замкнул навес Тринкау. Знаете, что было бы, не доберись полузащитник до мяча? Правильно, решающий гол, вероятно, забил бы Роналду. Из офсайда.
Новая роль
Безусловно, пятикратный обладатель «Золотого мяча» должен вызываться в сборную. Он и солидный уровень держит, и забивает до сих пор много, и в принципе положительно влияет на настрой национальной команды. Криштиану необходимо верно использовать. Так, чтобы гениальный футболист не мешал, а, наоборот, помогал добиваться результата.
И здесь непонятно, в ком проблема. Мартинес действительно не хочет даже на секунду сажать Роналду или решение по этому вопросу ему не принадлежит? Фернанду Сантуш как-то осмелился оставить на лавке человека с номером семь на спине — закончилось подковерными обидами, вылетом с чемпионата мира и отставкой. Криштиану антонимичен любой системе, в нынешнем виде уж точно, а строить что-то внятное в национальных командах и так до жути тяжело. Легендарный игрок давно превратился в инородное тело внутри механизма сборной.
Тот же Рамуш выходит на замену не вместо Роналду, а к нему в пару. За выданные Гонсало крохи игрового времени он успевает сделать всего два касания — первым опасно бьет, вторым зарабатывает желтую для соперника. Полезнее, чем все полтора с лишним часа в исполнении лучшего бомбардира всего и вся. Не хочется, чтобы наследие великого спортсмена пострадало от нерационально использованных последних лет карьеры.
Девять лет назад он сыграл важнейшую роль в триумфальном Евро-2016, но 40-летний Криштиану уже не выиграет для Португалии чемпионат мира в одиночку, как выиграл Месси для Аргентины в Катаре. Это исключено. Зато способен еще приносить пользу команде, помогать ей. Нужно лишь признать и принять, что эти главные роли могут доставаться кому-то еще. В итоге ведь все равно все взгляды будут направлены на Роналду, как бы ни сложилось и чем бы ни закончилось. Так зачем же тогда понижать собственные шансы на успех? Решительно непонятно.