Роналду — главная проблема сборной Португалии. Криштиану делает фантастическую команду слабее

Девять лет назад он сыграл важнейшую роль в триумфальном Евро-2016, но 40-летний Криштиану уже не выиграет для Португалии чемпионат мира в одиночку, как выиграл Месси для Аргентины в Катаре. Это исключено. Зато способен еще приносить пользу команде, помогать ей. Нужно лишь признать и принять, что эти главные роли могут доставаться кому-то еще. В итоге ведь все равно все взгляды будут направлены на Роналду, как бы ни сложилось и чем бы ни закончилось. Так зачем же тогда понижать собственные шансы на успех? Решительно непонятно.