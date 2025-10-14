Сенсацией с голом-красавцем обернулся матч Казахстана в отборе на ЧМ-2026

Встреча группы J, к которой Северная Македония подходила в ранге лидера прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм оказался безголевым, а основные события матча развернулись во второй половине. На 54-й минуте Динмухамед Караман ударом через себя завершил голевую комбинацию сборной Казахстана — 1:0. Хозяева ответили спустя 20 минут. На 74-й минуте капитан Северной Македонии Энис Барди дальним ударом со штрафного огорчил Мухаммеджана Сейсена (1:1), который отметился в этом матче несколькими сейвами.
К концу матча обе сборные имели шансы для гола. В составе сборной Казахстана мог преуспеть вышедший на замену Артур Шушеначев. Но форвард «Актобе» упустил пару отличных моментов.
Таким образом, сборная Казахстана набрала семь очков и остается на четвертом месте в группе. Новым лидером стала сборная Бельгии, обыгравшая на выезде Уэльс. «Красные дьяволы» набрали 14 очков. 13 — у Северной Македонии, а у идущего третьим Уэльса — десять баллов.
15 ноября сборная Казахстана примет на своем поле Бельгию.
Благоя Милевски
Талгат Байсуфинов
Энис Барди
74′
Динмухамед Караман
54′
23
Столе Димитриевски
8
Эзджан Алиоски
7
Эльиф Эльмас
10
Энис Барди
5
Джоко Зайков
6
Боян Илиевски
2
Андрей Стойчевски
75′
4
Никола Серафимов
20
Боян Миовски
46′
18
Тихомир Костадинов
19
Милан Ристовски
62′
15
Эльмин Растодер
14
Дарко Велковски
46′
11
Дарко Чурлинов
16
Исник Алими
45′
75′
9
Александр Трайковски
12
Мухамеджан Сейсен
90′
13
Багдат Каиров
65′
5
Исламбек Куат
81′
9
Ислам Чесноков
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
11
Ян Вороговский
85′
8
Дамир Касабулат
19
Бактиер Зайнутдинов
64′
85′
14
Наурызбек Жагоров
18
Динмухамед Караман
70′
23
Муроджон Халматов
17
Иван Свиридов
61′
10
Артур Шушеначев
7
Галымжан Кенжебек
61′
20
Даурен Жумат
90′
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти