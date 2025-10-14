Ричмонд
Сенсацией с голом-красавцем обернулся матч Казахстана в отборе на ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча группы J, к которой Северная Македония подходила в ранге лидера прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм оказался безголевым, а основные события матча развернулись во второй половине. На 54-й минуте Динмухамед Караман ударом через себя завершил голевую комбинацию сборной Казахстана — 1:0. Хозяева ответили спустя 20 минут. На 74-й минуте капитан Северной Македонии Энис Барди дальним ударом со штрафного огорчил Мухаммеджана Сейсена (1:1), который отметился в этом матче несколькими сейвами.

К концу матча обе сборные имели шансы для гола. В составе сборной Казахстана мог преуспеть вышедший на замену Артур Шушеначев. Но форвард «Актобе» упустил пару отличных моментов.

Таким образом, сборная Казахстана набрала семь очков и остается на четвертом месте в группе. Новым лидером стала сборная Бельгии, обыгравшая на выезде Уэльс. «Красные дьяволы» набрали 14 очков. 13 — у Северной Македонии, а у идущего третьим Уэльса — десять баллов.

15 ноября сборная Казахстана примет на своем поле Бельгию.

Северная Македония
1:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
13.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
National Arena Todor Proeski
Главные тренеры
Благоя Милевски
Талгат Байсуфинов
Голы
Северная Македония
Энис Барди
74′
Казахстан
Динмухамед Караман
54′
Составы команд
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
8
Эзджан Алиоски
7
Эльиф Эльмас
10
Энис Барди
5
Джоко Зайков
6
Боян Илиевски
2
Андрей Стойчевски
75′
4
Никола Серафимов
20
Боян Миовски
46′
18
Тихомир Костадинов
19
Милан Ристовски
62′
15
Эльмин Растодер
14
Дарко Велковски
46′
11
Дарко Чурлинов
16
Исник Алими
45′
75′
9
Александр Трайковски
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
90′
13
Багдат Каиров
65′
5
Исламбек Куат
81′
9
Ислам Чесноков
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
11
Ян Вороговский
85′
8
Дамир Касабулат
19
Бактиер Зайнутдинов
64′
85′
14
Наурызбек Жагоров
18
Динмухамед Караман
70′
23
Муроджон Халматов
17
Иван Свиридов
61′
10
Артур Шушеначев
7
Галымжан Кенжебек
61′
20
Даурен Жумат
90′
Статистика
Северная Македония
Казахстан
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
20
14
Удары в створ
6
4
Угловые
7
2
Фолы
11
17
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
