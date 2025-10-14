Сенсацией с голом-красавцем обернулся матч Казахстана в отборе на ЧМ-2026

Первый тайм оказался безголевым, а основные события матча развернулись во второй половине. На 54-й минуте Динмухамед Караман ударом через себя завершил голевую комбинацию сборной Казахстана — 1:0. Хозяева ответили спустя 20 минут. На 74-й минуте капитан Северной Македонии Энис Барди дальним ударом со штрафного огорчил Мухаммеджана Сейсена (1:1), который отметился в этом матче несколькими сейвами.