Трамп заявил, что может лишать города США матчей ЧМ-2026 из-за проблем с преступностью

Американский лидер объяснил это проблемами с преступностью на примере Бостона.
«Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но у вас плохой мэр. Если кто-то плохо справляется со своей работой, а я сочту, что условия небезопасны, я позвоню Джанни [Инфантино], главе ФИФА, который является феноменальным человеком, и скажу: “Давайте перенесем это в другое место”. И он так и сделает», — заявил Трамп в Белом доме.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.