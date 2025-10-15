Трамп заявил, что может лишать города США матчей ЧМ-2026 из-за проблем с преступностью

«Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но у вас плохой мэр. Если кто-то плохо справляется со своей работой, а я сочту, что условия небезопасны, я позвоню Джанни [Инфантино], главе ФИФА, который является феноменальным человеком, и скажу: “Давайте перенесем это в другое место”. И он так и сделает», — заявил Трамп в Белом доме.