Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Трамп заявил, что может лишать города США матчей ЧМ-2026 из-за проблем с преступностью

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность лишения некоторых американских городов права на проведение матчей ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Американский лидер объяснил это проблемами с преступностью на примере Бостона.

«Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но у вас плохой мэр. Если кто-то плохо справляется со своей работой, а я сочту, что условия небезопасны, я позвоню Джанни [Инфантино], главе ФИФА, который является феноменальным человеком, и скажу: “Давайте перенесем это в другое место”. И он так и сделает», — заявил Трамп в Белом доме.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.