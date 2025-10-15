Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026

Во вторник Трампа спросили о криминальной ситуации в Южном Бостоне, в том числе о поджоге полицейской машины. Трамп раскритиковал Ву и сказал, что может позвонить главе ФИФА Джанни Инфантино и предложить сменить место проведения матчей, если «почувствует, что условия небезопасны». По словам президента США, главе ФИФА бы это не понравилось, но «он бы с легкостью это сделал».