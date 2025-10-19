Футболисты сборной Колумбии завоевали бронзу молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сборная Колумбии из игроков не старше 20 лет победила команду Франции в матче за третье место молодежного чемпионата мира по футболу в Чили.
Встреча в Сантьяго завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. На 2-й минуте мяч забил Оскар Переа.
Сборная Колумбии во второй раз в истории стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира, ранее команде это удалось в 2003 году.
Финал турнира между сборными Аргентины и Марокко пройдет в ночь на понедельник по московскому времени.