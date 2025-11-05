Трамп заявил, что билеты на ЧМ-2026 продаются рекордными темпами

МАЙАМИ (США), 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года продаются рекордными темпами.
«Могу лишь сказать, что билеты продаются в таком количестве и такими рекордными темпами, каких еще никогда не было», — сказал Трамп в ходе выступления на Американском бизнес-форуме.
Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.