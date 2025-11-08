Сборная Узбекистана понесла первую потерю на ЧМ по футболу

Узбекистан повёл в счёте, но не удержал преимущество
Узбекистанцы начали встречу активно и открыли счёт уже на 20-й минуте — полузащитник Абубакир Шукуруллаев точно пробил по воротам ирландцев, реализовав одну из первых атак команды. Однако радость длилась недолго: через 13 минут Грейди Макдоннелл восстановил равновесие, замкнув передачу партнёра и вернув интригу в матч.
Ирландия дожала соперника во втором тайме
После перерыва игра шла на встречных курсах, но ближе к концовке встречи ирландцы прибавили в темпе и всё чаще угрожали воротам Узбекистана. На 75-й минуте нападающий Майкл Нунан вывел Ирландию вперёд, установив окончательный счёт — 2:1. Узбекская команда пыталась отыграться, но спасти матч не смогла.
Расклад в группе J
После двух туров Ирландия стала безоговорочным лидером группы J, набрав шесть очков. Узбекистан, победивший ранее Парагвай (2:1), с тремя баллами располагается на втором месте. Парагвай также имеет три очка, а Панама замыкает таблицу без набранных очков.