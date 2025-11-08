Сборная Узбекистана понесла первую потерю на ЧМ по футболу

После перерыва игра шла на встречных курсах, но ближе к концовке встречи ирландцы прибавили в темпе и всё чаще угрожали воротам Узбекистана. На 75-й минуте нападающий Майкл Нунан вывел Ирландию вперёд, установив окончательный счёт — 2:1. Узбекская команда пыталась отыграться, но спасти матч не смогла.