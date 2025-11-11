Ричмонд
Алип рассказал о своей новой позиции перед матчем Казахстан — Бельгия

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип ответил на вопрос о своей новой позиции на поле. В последних матчах за «Зенит» он выступал на позиции левого защитника, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

«Да, в последних матчах у нас из-за травмы не было нашего капитана (Дугласа Сантоса). Из-за этого я играл на позиции левого защитника. Главный тренер спросил, смогу ли я играть слева, я ответил, что сыграю на любой позиции, куда меня поставят. Так что, в сборной Казахстана я тоже готов сыграть на любой позиции», — цитирует слова Алипа корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Ранее появилась информация, что Алип рискует не сыграть за сборную из-за травмы, которую получил в первом тайме матча против «Крыльев Советов» (0:0) в воскресенье. Однако капитан сборной заявил, что никакого дискомфорта не испытывал.

«Я сам не понял, почему все начали писать, что у меня травма. Никаких повреждений нет, всё нормально. После игры мне позвонил доктор, узнал о моём состоянии, нет ли травм. Я сказал, что готов отыграть обе игры за сборную», — заключил он.

Напомним, что 15 ноября в Астане состоится матч квалификации ЧМ-2026 Казахстан — Бельгия. Для нашей сборной это будет заключительный матч в этом цикле.

