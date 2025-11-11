Алип рассказал о своей новой позиции перед матчем Казахстан — Бельгия

«Да, в последних матчах у нас из-за травмы не было нашего капитана (Дугласа Сантоса). Из-за этого я играл на позиции левого защитника. Главный тренер спросил, смогу ли я играть слева, я ответил, что сыграю на любой позиции, куда меня поставят. Так что, в сборной Казахстана я тоже готов сыграть на любой позиции», — цитирует слова Алипа корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.