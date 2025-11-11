Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Узбекистан учинил разгром на ЧМ-2025 в матче с 7 голами

Сборная Узбекистана разгромила команду Панамы на юношеском чемпионате мира U17 в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Источник: Uzbekistan Football Association

Встреча третьего тура группы J завершилась в пользу сборной Узбекистана со счетом 6:1.

Любопытно, что первый тайм оказался безголевым. Все основные события развернулись во второй половине, причем, четыре из семи голов были забиты в компенсированное время.

На 48-й минуте Абубакир Шукуруллаев открыл счет. Садриддин Хасанов на 53-й сделал счет 2:0 в пользу Узбекистана, а Сафиддин Содиков на 68-й довел дело до разгрома.

На 90+1 минуте Жамшидбек Рустамов оформил четвертое взятие ворот. Асилбек Алиев на 90+4 сделал счет 5:0, а на 90+7 Абдусамад Саидов забил шестой гол Узбекистана.

Команда Панамы благодаря Хосефу Пачеко отыграла гол на 90+10 минуте.

Победителем этой группы стала Ирландия, набравшая семь очков. У Узбекистана шесть баллов и второе место. Третьими стали юноши из Парагвая, набравшие три очка. У Панамы нет набранных баллов.