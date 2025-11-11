Узбекистан учинил разгром на ЧМ-2025 в матче с 7 голами

Встреча третьего тура группы J завершилась в пользу сборной Узбекистана со счетом 6:1.
Любопытно, что первый тайм оказался безголевым. Все основные события развернулись во второй половине, причем, четыре из семи голов были забиты в компенсированное время.
На 48-й минуте Абубакир Шукуруллаев открыл счет. Садриддин Хасанов на 53-й сделал счет 2:0 в пользу Узбекистана, а Сафиддин Содиков на 68-й довел дело до разгрома.
На 90+1 минуте Жамшидбек Рустамов оформил четвертое взятие ворот. Асилбек Алиев на 90+4 сделал счет 5:0, а на 90+7 Абдусамад Саидов забил шестой гол Узбекистана.
Команда Панамы благодаря Хосефу Пачеко отыграла гол на 90+10 минуте.
Победителем этой группы стала Ирландия, набравшая семь очков. У Узбекистана шесть баллов и второе место. Третьими стали юноши из Парагвая, набравшие три очка. У Панамы нет набранных баллов.