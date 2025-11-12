Ричмонд
В Бельгии сделали заявление о значимости матча с Казахстаном

Полузащитник сборной Бельгии и английской «Астон Виллы» Амаду Онана высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча между командами состоится 15 ноября в Астане. 24-летний хавбек высказался о дальнем перелёте и предстоящем климате в столице Казахстана.

«Это не самая моя любимая поездка, но таковы реалии. Это будет испытание и что-то новое для всех», — цитирует слова Онаны Sporza.

Также бельгиец поделился настроем на матч, подчеркнув значимость предстоящей игры — в случае успеха его команда может оформить заветную путёвку на мундиаль.

Кто должен быть лидером? Все, включая игроков на скамейке. Нам понадобятся все. Но в атаке Джереми Доку может стать одним из наших лидеров. Мы — Бельгия и хотим выигрывать каждый матч. Конечно, игра будет непростой, но мы хотим обеспечить себе квалификацию уже в Казахстане.

На текущий момент сборная Бельгии возглавляет группу J, имея в активе 14 очков. Сборная Казахстана с семью баллами лишилась математической возможности выйти на чемпионат мира.

Расклад в группе J:

  1. Бельгия — 14 очков (6 игр)
  2. Северная Македония — 13 очков (7 игр)
  3. Уэльс — 10 очков (6 игр)
  4. Казахстан — 7 очков (7 игр)
  5. Лихтенштейн — 0 (6 игр).

