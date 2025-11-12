В Бельгии сделали заявление о значимости матча с Казахстаном

Встреча между командами состоится 15 ноября в Астане. 24-летний хавбек высказался о дальнем перелёте и предстоящем климате в столице Казахстана.
«Это не самая моя любимая поездка, но таковы реалии. Это будет испытание и что-то новое для всех», — цитирует слова Онаны Sporza.
Также бельгиец поделился настроем на матч, подчеркнув значимость предстоящей игры — в случае успеха его команда может оформить заветную путёвку на мундиаль.
Кто должен быть лидером? Все, включая игроков на скамейке. Нам понадобятся все. Но в атаке Джереми Доку может стать одним из наших лидеров. Мы — Бельгия и хотим выигрывать каждый матч. Конечно, игра будет непростой, но мы хотим обеспечить себе квалификацию уже в Казахстане.
На текущий момент сборная Бельгии возглавляет группу J, имея в активе 14 очков. Сборная Казахстана с семью баллами лишилась математической возможности выйти на чемпионат мира.
Расклад в группе J:
- Бельгия — 14 очков (6 игр)
- Северная Македония — 13 очков (7 игр)
- Уэльс — 10 очков (6 игр)
- Казахстан — 7 очков (7 игр)
- Лихтенштейн — 0 (6 игр).