В Бельгии сделали заявление о значимости матча с Казахстаном

Кто должен быть лидером? Все, включая игроков на скамейке. Нам понадобятся все. Но в атаке Джереми Доку может стать одним из наших лидеров. Мы — Бельгия и хотим выигрывать каждый матч. Конечно, игра будет непростой, но мы хотим обеспечить себе квалификацию уже в Казахстане.