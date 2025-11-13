Ричмонд
Байсуфинов вернул команде стиль: что говорят перед матчем с Бельгией

Сборной Казахстана по футболу предстоит матч с Бельгией в отборочном турнире к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Маржан Куандыкова

Встреча состоится 15 ноября в Астане. Российский сайт «Футбол на Куличках» представил свой расклад на игру.

Байсуфинов вернул прагматичный футбол

При Талгате Байсуфинове казахстанская сборная похорошела настолько, что не знает горечи поражений в двух последних матчах, демонстрируя исторически привычный, но потерянный было прагматичный футбол. Должно расстраивать отсутствие Бахтиёра Зайнутдинова, но на сборную Казахстана не давит турнирная ситуация и наверняка погонят вперёд домашние трибуны.

Бельгийцы имеют шансы оформить себе путёвку в финальную часть чемпионата мира уже по итогам матча против сборной Казахстана, но совсем не факт, что матч фаворита ожидает простой: придётся обойтись без Кевина де Брюйне, Ромелу Лукаку, Малика Фофана и Зено Дебаста. Если не сыграет ещё и Тибо Куртуа, то проблемы могут возникнуть не только в контексте созидания, но и на последнем рубеже.

Статистические факты

— команды провели между собой семь матчей, по итогам которых преимущество у Бельгии: пять побед, две ничьих;
— в матче первого круга бельгийцы выиграли дома со счётом 6:0;
— в трёх последних матчах против казахстанцев бельгийцы не пропускали;
— бельгийцы не пропускали в пяти их семи матчах против казахстанцев;
— бельгийцы не проиграли ни разу в семи последних матчах (пять побед и две ничьих);
— бельгийцы не пропускали в трёх матчах из четырёх последних;
— в двух последних матчах казахстанцы набрали четыре очка.

Прогноз от ФНК

Казахстанская сборная вроде бы вернула себе тот прагматизм, который в своё время приносил результат, и не проиграла в двух последних матчах. У бельгийцев не будет Де Брюйне и Лукаку, без них игра на таком выезде вряд ли будет простой.

Группа J

1. Бельгия — 14 очков (6 игр)
2. Северная Македония — 13 очков (7 игр)
3. Уэльс — 10 очков (6 игр)
4. Казахстан — 7 очков (7 игр)
5. Лихтенштейн — 0 очков (6 игр).

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
15.11
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.25
П2
1.19