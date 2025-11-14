Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, какие национальные команды он считает фаворитами чемпионата мира-2026.

Источник: Reuters

«Стандартные фавориты — Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Но на чемпионате мира-2026 будут играть 48 команд, так что не исключены сюрпризы. Завтра мы играем с Сенегалом, который обыграл Англию 3:1. Сильная команда, как и Марокко», — цитирует Анчелотти Sky Sport Italy.

Матч между Бразилией и Сенегалом в отборе чемпионата мира-2026 состоится в субботу, 15 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.