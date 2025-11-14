Ричмонд
Капитан сборной Бельгии высказался о непривычных условиях в Казахстане и отсутствии лидера

Капитан сборной Бельгии и полузащитник английской «Астон Виллы» Юри Тилеманс сделал заявление перед гостевым матчем квалификации ЧМ-2026 против команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: BelgianRedDevils

— Синтетический газон после восстановления от травмы? Сейчас всё хорошо. Определённое время мне не давали разрешения выходить на поле, но сейчас я готов на все 100 процентов.

— Кевина де Брюйне не будет на поле. Как это скажется на вашей игре?

— Мы все прекрасно понимаем, насколько качественный игрок Кевин. От таких опытных игроков всегда большая польза на поле, но мы надеемся, что справимся и без него.

— Какие изменения вас ждут в завтрашней игре?

— Надеюсь, что мы победим и пройдём успешно квалификацию. Кроме того, завтра мы будем играть на синтетическом газоне, и это для нас непривычно. Перед этим у нас был длительный перелёт и смена часовых поясов.

Отметим, что игра Казахстан — Бельгия начнётся в 19:00, в субботу, 15 ноября. Она пройдёт на «Астана Арене».

