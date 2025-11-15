Ричмонд
Казахстан сенсационно отобрал очки у Бельгии в отборе на ЧМ

Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Бельгии в матче отбора на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Маржан Куандыкова

Встреча группы J состоялась в Астане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:1.

На девятой минуте Дастан Сатпаев после перехвата в центре поля и стремительного забега в штрафную гостей поразил ближний угол ворот Матца Селса. Нападающий «Кайрата» записал на свой счет дебютный гол за национальную команду и стал самым молодым автором взятия ворот в ее составе.

Первый тайм остался за сборной Казахстана — 1:0. Впрочем, в дебюте второй половины гости исправили ситуацию. На 48-й минуте Ханс Ванакен сравнял счет.

В дальнейшем, бельгийцы пытались забить второй мяч, но благодаря стараниям вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова он больше не изменился.

Добавим, что на 77-й минуте сборная Казахстана осталась в меньшинстве после прямого удаления Ислама Чеснокова.

Таким образом, сборная Бельгии набрала 15 очков и остается на первом месте в группе J. Для выхода на ЧМ-2026 гостям необходимо было побеждать в Астане. Следующий, заключительный матч отбора они проведут 18 ноября против Лихтенштейна.

Сборная Казахстана набрала восемь баллов и осталась на четвертой строчке.

Казахстан
1:1
Первый тайм: 1:0
Бельгия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Голы
Казахстан
Дастан Сатпаев
9′
Бельгия
Ханс Ванакен
48′
Составы команд
Казахстан
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
69′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
57′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
46′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
29′
90′
13
Георгий Жуков
Бельгия
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
81′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
71′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Статистика
Казахстан
Бельгия
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
20
Удары в створ
3
8
Угловые
5
12
Фолы
17
5
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
