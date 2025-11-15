Казахстан сенсационно отобрал очки у Бельгии в отборе на ЧМ

Встреча группы J состоялась в Астане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:1.
На девятой минуте Дастан Сатпаев после перехвата в центре поля и стремительного забега в штрафную гостей поразил ближний угол ворот Матца Селса. Нападающий «Кайрата» записал на свой счет дебютный гол за национальную команду и стал самым молодым автором взятия ворот в ее составе.
Первый тайм остался за сборной Казахстана — 1:0. Впрочем, в дебюте второй половины гости исправили ситуацию. На 48-й минуте Ханс Ванакен сравнял счет.
В дальнейшем, бельгийцы пытались забить второй мяч, но благодаря стараниям вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова он больше не изменился.
Добавим, что на 77-й минуте сборная Казахстана осталась в меньшинстве после прямого удаления Ислама Чеснокова.
Таким образом, сборная Бельгии набрала 15 очков и остается на первом месте в группе J. Для выхода на ЧМ-2026 гостям необходимо было побеждать в Астане. Следующий, заключительный матч отбора они проведут 18 ноября против Лихтенштейна.
Сборная Казахстана набрала восемь баллов и осталась на четвертой строчке.
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Дастан Сатпаев
9′
Ханс Ванакен
48′
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
69′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
57′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
46′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
29′
90′
13
Георгий Жуков
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
81′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
71′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти