Казахстан сенсационно отобрал очки у Бельгии в отборе на ЧМ

На девятой минуте Дастан Сатпаев после перехвата в центре поля и стремительного забега в штрафную гостей поразил ближний угол ворот Матца Селса. Нападающий «Кайрата» записал на свой счет дебютный гол за национальную команду и стал самым молодым автором взятия ворот в ее составе.