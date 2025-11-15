Байсуфинов прокомментировал сенсацию в матче с Бельгией

Игра группы J в Астане завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Казахстана дебютный и исторический гол забил нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев.
— Мы завершили отбор, заработали своё очко и этому рады. Вы сами видели, какая была игра. Бельгии нужно было выходить на чемпионат мира, не могу сказать, кто кому помог, но давление на нас было. Скажем ребятам спасибо — они всё выдержали.
— Поделитесь мнением о красной карточке Ислама Чеснокова.
— Мы ещё раз посмотрим повтор, так как в конце игры нашего игрока тоже ударили. Ну что поделать — это решение судьи, это их работа, — добавил Байсуфинов после матча.
Первый тайм остался за сборной Казахстана — 1:0. Впрочем, в дебюте второй половины гости исправили ситуацию. На 48-й минуте Ханс Ванакен сравнял счет. В дальнейшем, бельгийцы пытались забить второй мяч, но благодаря стараниям вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова он больше не изменился.
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Дастан Сатпаев
9′
Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
48′
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
70′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
56′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
47′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
30′
90′
13
Георгий Жуков
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
80′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
70′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти