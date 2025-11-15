Назван лучший игрок сенсационного матча Казахстана в отборе на ЧМ-2026

Встреча группы J на «Астана Арене» завершилась сенсационной ничьей со счетом 1:1. Гол в составе сборной Казахстана забил нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев. Он стал самым молодым автором взятия ворот в ее составе.
Несмотря на это, по данным портала Sofascore Сатпаев, отыгравший 56 минут получил оценку 6,9.
Лучшим в составе сборной Казахстана стал голкипер Темирлан Анарбеков. Вратарь «Кайрата», совершивший несколько героических сэйвов удостоился оценки 8,4.
Оценки сборной Казахстана:
- Темирлан Анарбеков — 8,4
- Ян Вороговский — 6,8
- Нуралы Алип — 7,0
- Алибек Касым — 7,1
- Багдат Каиров — 6,9
- Еркин Тапалов — 6,6
- Рамазан Оразов — 7,2
- Галымжан Кенжебек — 7,0
- Максим Самородов — 6,3
- Ислам Чесноков — 5,6
- Дастан Сатпаев — 6,9
- Иван Свиридов — 6,5
- Арсен Аширбек — 6,3
- Динмухаммед Караман — 6,4
Средняя оценка сборной Казахстана составила — 6,79.
Бельгийская команда получила среднюю оценку — 7,24. В топ-3 лучших в этом матче вошли: Тимоти Кастань — 8,6, Ханс Ванакен — 8,4 и Жереми Доку — 8,2.
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Дастан Сатпаев
9′
Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
48′
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
70′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
56′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
47′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
30′
90′
13
Георгий Жуков
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
80′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
70′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти