Назван лучший игрок сенсационного матча Казахстана в отборе на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок в составе сборной Казахстана в матче отбора на ЧМ-2026 против Бельгии, сообщают Vesti.kz.

Источник: Маржан Куандыкова

Встреча группы J на «Астана Арене» завершилась сенсационной ничьей со счетом 1:1. Гол в составе сборной Казахстана забил нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев. Он стал самым молодым автором взятия ворот в ее составе.

Несмотря на это, по данным портала Sofascore Сатпаев, отыгравший 56 минут получил оценку 6,9.

Лучшим в составе сборной Казахстана стал голкипер Темирлан Анарбеков. Вратарь «Кайрата», совершивший несколько героических сэйвов удостоился оценки 8,4.

Оценки сборной Казахстана:

  • Темирлан Анарбеков — 8,4
  • Ян Вороговский — 6,8
  • Нуралы Алип — 7,0
  • Алибек Касым — 7,1
  • Багдат Каиров — 6,9
  • Еркин Тапалов — 6,6
  • Рамазан Оразов — 7,2
  • Галымжан Кенжебек — 7,0
  • Максим Самородов — 6,3
  • Ислам Чесноков — 5,6
  • Дастан Сатпаев — 6,9
  • Иван Свиридов — 6,5
  • Арсен Аширбек — 6,3
  • Динмухаммед Караман — 6,4

Средняя оценка сборной Казахстана составила — 6,79.

Бельгийская команда получила среднюю оценку — 7,24. В топ-3 лучших в этом матче вошли: Тимоти Кастань — 8,6, Ханс Ванакен — 8,4 и Жереми Доку — 8,2.

Казахстан
1:1
Первый тайм: 1:0
Бельгия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Голы
Казахстан
Дастан Сатпаев
9′
Бельгия
Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
48′
Составы команд
Казахстан
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
70′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
56′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
47′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
30′
90′
13
Георгий Жуков
Бельгия
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
80′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
70′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Статистика
Казахстан
Бельгия
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
3
8
Угловые
5
12
Фолы
17
5
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти