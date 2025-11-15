Ричмонд
«Как в Лиге чемпионов» — футболист сборной Казахстана оценил ничью с Бельгией

Полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил домашний матч с Бельгией (1:1) и отметил поддержку на «Астана Арене». Также он высказался о лидере гостей Жереми Докю.

Источник: КФФ

Ну все сами сегодня видели, пришлось много бегать и обороняться. Нашли свой момент и забили. К сожалению, на второй тайм вышли немного недонастроенными и быстрый гол помешал нам удержать счёт. Но, в целом, мы понимали, против кого играем. Нам пришлось очень низко обороняться. Но пацаны выложились на 100 процентов и добились положительного результата.

Тапалов очень высоко оценил уровень поддержки болельщиков на «Астана Арене», сравнив её с выездными матчами в Лиге чемпионов. По признанию игрока, футболисты не могли слышать друг друга на поле.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион и поддержали нас. Сегодня была прекрасная атмосфера, как никогда, даже нам не было слышно друг друга. Я хотел бы это отметить, тем более сейчас много играем и в Лиге чемпионов, и эту поддержку можно сравнить с поддержкой в Лиге чемпионов на выезде.

Мы спросили у Еркина, будет ли теперь Темирлан Анарбеков сниться бельгийским футболистам в ночных кошмарах.

Однозначно, по-любому (смеётся).

При этом Тапалов отметил, что отдельных оваций в честь каких-то игроков в раздевалке не было. Даже Дастану Сатпаеву, который стал самым юным автором гола в истории национальной команды.

Нет, мы отдельно никого не поздравляли: ни Темира, ни Дастана, выиграла команда. Все мы заслужили победу и посвящаем результат всему Казахстану.

К слову об «Астана Арене», Еркин поделился мнением о возможных домашних матчах «Кайрата» в Лиге чемпионов в столице.

Так как погодные условия не позволяют сыграть в Алматы, нам придётся играть здесь. В принципе, нам некуда ехать, здесь будем принимать. Будет ли в матче «Кайрат» — «Брюгге» второй раунд игры Казахстан — Бельгия? На всё воля Всевышнего, будем готовиться, будем биться.

Напоследок у Тапалова спросили про игроков сборной Бельгии, которые могли сегодня впечатлить его во время игры своими действиями.

«Вы намекаете на Докю? Мы сегодня остановили Докю (улыбается)», — заключил игрок сборной Казахстана.

Напомним, что сборная Казахстана сенсационно отобрала очки у Бельгии в квалификации ЧМ-2026. Таким образом команда закончила цикл с восемью баллами в восьми матчах.

Казахстан
1:1
Первый тайм: 1:0
Бельгия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Голы
Казахстан
Дастан Сатпаев
9′
Бельгия
Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
48′
Составы команд
Казахстан
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
70′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
56′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
47′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
30′
90′
13
Георгий Жуков
Бельгия
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
80′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
70′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Статистика
Казахстан
Бельгия
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
3
8
Угловые
5
12
Фолы
17
5
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
