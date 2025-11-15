«Как в Лиге чемпионов» — футболист сборной Казахстана оценил ничью с Бельгией

Ну все сами сегодня видели, пришлось много бегать и обороняться. Нашли свой момент и забили. К сожалению, на второй тайм вышли немного недонастроенными и быстрый гол помешал нам удержать счёт. Но, в целом, мы понимали, против кого играем. Нам пришлось очень низко обороняться. Но пацаны выложились на 100 процентов и добились положительного результата.
Тапалов очень высоко оценил уровень поддержки болельщиков на «Астана Арене», сравнив её с выездными матчами в Лиге чемпионов. По признанию игрока, футболисты не могли слышать друг друга на поле.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион и поддержали нас. Сегодня была прекрасная атмосфера, как никогда, даже нам не было слышно друг друга. Я хотел бы это отметить, тем более сейчас много играем и в Лиге чемпионов, и эту поддержку можно сравнить с поддержкой в Лиге чемпионов на выезде.
Мы спросили у Еркина, будет ли теперь Темирлан Анарбеков сниться бельгийским футболистам в ночных кошмарах.
Однозначно, по-любому (смеётся).
При этом Тапалов отметил, что отдельных оваций в честь каких-то игроков в раздевалке не было. Даже Дастану Сатпаеву, который стал самым юным автором гола в истории национальной команды.
Нет, мы отдельно никого не поздравляли: ни Темира, ни Дастана, выиграла команда. Все мы заслужили победу и посвящаем результат всему Казахстану.
К слову об «Астана Арене», Еркин поделился мнением о возможных домашних матчах «Кайрата» в Лиге чемпионов в столице.
Так как погодные условия не позволяют сыграть в Алматы, нам придётся играть здесь. В принципе, нам некуда ехать, здесь будем принимать. Будет ли в матче «Кайрат» — «Брюгге» второй раунд игры Казахстан — Бельгия? На всё воля Всевышнего, будем готовиться, будем биться.
Напоследок у Тапалова спросили про игроков сборной Бельгии, которые могли сегодня впечатлить его во время игры своими действиями.
«Вы намекаете на Докю? Мы сегодня остановили Докю (улыбается)», — заключил игрок сборной Казахстана.
Напомним, что сборная Казахстана сенсационно отобрала очки у Бельгии в квалификации ЧМ-2026. Таким образом команда закончила цикл с восемью баллами в восьми матчах.
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Дастан Сатпаев
9′
Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
48′
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
70′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
56′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
47′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
30′
90′
13
Георгий Жуков
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
80′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
70′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти