«Как в Лиге чемпионов» — футболист сборной Казахстана оценил ничью с Бельгией

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион и поддержали нас. Сегодня была прекрасная атмосфера, как никогда, даже нам не было слышно друг друга. Я хотел бы это отметить, тем более сейчас много играем и в Лиге чемпионов, и эту поддержку можно сравнить с поддержкой в Лиге чемпионов на выезде.