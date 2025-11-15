Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Могли победить? Лидер сборной Казахстана — о ничьей с Бельгией

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову высказался о ничьей с Бельгией (1:1). Это была заключительная игра для хозяев в квалификации ЧМ-2026.

Источник: ФК "Ахмат"

— Конечно, шансы были. Само собой. Просто не реализовали (моменты). В принципе, матч получился довольный насыщенный. Конечно, хотелось победить, но это футбол, могли как проиграть, так и выиграть. Всё хорошо, мы, в принципе, довольны результатом.

— Но ведь прогресс чувствуется? В этом году много новых молодых игроков, обновился состав.

— Конечно, как руководство и говорило про омоложение состава — вы сами всё прекрасно видите. Произошли глобальные изменения в составе, это видно. Это даёт плоды.

— Набрали восемь очков за весь цикл. Но тебе не кажется, что могли набрать и больше, тем более были матчи, в которых мы играли с соперниками на равных, но в итоге теряли очки?

— Я бы сказал, что матчи были не равные, а в нашу пользу по всем показателям. Но, к сожалению, мы упустили победу что с Уэльсом, что с Македонией дома, и с ними же на выезде. Была куча моментов, которые мы не реализовали. Нам надо поработать над реализацией и в скором будущем у нас всё будет хорошо.

— Уже через три дня товарищеский матч с Фарерскими островами в Хорватии. Тебе сегодня много доставалось в стыках. Готов ли ты будешь играть?

— Я считаю, что доставалось всем, возможно, что мне сильнее всех просто (смеётся). Буду ли готов? Надеюсь, сейчас будем смотреть.

Казахстан
1:1
Первый тайм: 1:0
Бельгия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Талгат Байсуфинов
Руди Гарсия
Голы
Казахстан
Дастан Сатпаев
9′
Бельгия
Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
48′
Составы команд
Казахстан
15
Темирлан Анарбеков
84′
5
Багдат Каиров
70′
11
Ян Вороговский
9
Ислам Чесноков
77′
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
7
Галымжан Кенжебек
56′
4
Арсен Аширбек
10
Максим Самородов
80′
18
Динмухамед Караман
19
Дастан Сатпаев
47′
56′
17
Иван Свиридов
20
Рамазан Оразов
90′
23
Дамир Касабулат
16
Еркин Тапалов
30′
90′
13
Георгий Жуков
Бельгия
13
Матц Селс
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
20
Ханс Ванакен
3
Артур Теат
16
Кони де Винтер
2
Хоакин Сейс
80′
5
Максим Де Кейпер
17
Шарль Де Кетеларе
71′
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
70′
22
Алексис Салемакерс
23
Николас Раскин
89′
19
Ромео Верман
18
Амаду Онана
40′
71′
9
Лоис Опенда
Статистика
Казахстан
Бельгия
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
3
8
Угловые
5
12
Фолы
17
5
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти