Узбекистан сенсационно выбил Хорватию и сыграет с Италией на ЧМ-2025

В матче 1/16 финала юные футболисты из Узбекистана встречались со сверстниками из Хорватии.
На 24-й минуте Садриддин Хасанов вывел Узбекистан вперед. Хорваты отыгрались лишь на 81-й минуте благодаря мячу Тино Кусановича.
В дополнительное время забитых мячей зафиксировано не было, а в серии пенальти сборная Узбекистана оказалась сильнее. Хорваты не сумели реализовать две попытки, а у Узбекистана был один смазанный удар.
Таким образом, сборная Узбекистана победила в серии пенальти — 4:3 и вышла в ⅛ финала, где сыграет против Италии.