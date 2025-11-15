Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Узбекистан сенсационно выбил Хорватию и сыграет с Италией на ЧМ-2025

Сборная Узбекистана по футболу вышла в ⅛ финала на юношеском чемпионате мира (U17) в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Источник: Uzbekistan Football Association

В матче 1/16 финала юные футболисты из Узбекистана встречались со сверстниками из Хорватии.

На 24-й минуте Садриддин Хасанов вывел Узбекистан вперед. Хорваты отыгрались лишь на 81-й минуте благодаря мячу Тино Кусановича.

В дополнительное время забитых мячей зафиксировано не было, а в серии пенальти сборная Узбекистана оказалась сильнее. Хорваты не сумели реализовать две попытки, а у Узбекистана был один смазанный удар.

Таким образом, сборная Узбекистана победила в серии пенальти — 4:3 и вышла в ⅛ финала, где сыграет против Италии.