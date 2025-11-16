Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Шинник
3
:
Чайка
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
27.00
X
10.25
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.63
П2
4.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.10
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.73
П2
13.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.68
П2
3.25
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Сборной Казахстана по футболу назвали условие для выхода на чемпионат мира

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов озвучил условие, при котором национальная сборная будет иметь шансы выйти на чемпионат мира, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

— «Что касается непосредственно самой игры с Бельгией, то конечно, можно восхищаться самоотдачей футболистов, но когда в каждой игре, лучшим игроком матча становится Анарбеков (Темирлан), возникают вопросы к мастерству полевых игроков», — сказал Черепанов в интервью KazFootball.kz.

«Именно повышение мастерства казахстанских футболистов будет тем условием, которое позволит болельщикам увидеть национальную сборную в составе лучших команд на планете в 2030 году», — добавил специалист.

Напомним, накануне сборная Казахстана провела заключительный матч отборочного турнир на чемпионат мира-2026, сенсационно отобрав очки у лидера группы — Бельгии (1:1).

По итогам 10 туров национальная команда под руководством Талгата Байсуфинова набрал восемь очков и потеряла шансы на выход в финальную стадию мундиаля, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.