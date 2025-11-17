Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.22
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.05
П2
5.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.03
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.21
П2
1.62
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Трамп рассказал о подготовке к предстоящему ЧМ-2026 по футболу

Трамп поручил сделать предстоящий ЧМ-2026 по футболу беспрецедентно успешным.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился сделать Чемпионат мира по футболу 2026 года «беспрецедентно успешным» событием.

«Это позволит владельцам билетов на Чемпионат мира с долгим сроком ожидания проходить приоритетное собеседование у FIFA. И я поручил своей администрации сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом. Думаю, он станет величайшим. И мы уже ставим рекорды по продажам билетов», — заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.