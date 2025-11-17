Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу

Футбол в США называют соккером, большой популярностью он не пользуется, в отличие от национальной версии, в которую в основном играют руками, а также баскетбола и бейсбола. При этом в Штатах играет один из самых известных в мире спортсменов, чемпион мира аргентинец Лионель Месси, который выступает за клуб в Майами. Даже масштабы предстоящего чемпионата Трамп измерял событиями в американском футболе, обещая «Супербоул» — финал национальной лиги и самое популярное спортивное событие в Штатах — каждый день в течение месяца.