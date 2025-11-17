Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме заседание рабочей группы по подготовке чемпионата мира по футболу 2026 года, американский лидер ранее сомневался, что некоторые города безопасны для матчей.
ЧМ-2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля.
Трамп допускал, что может пригласить на чемпионат в США российского коллегу Владимира Путина, в Кремле РИА Новости сказали, что такая поездка возможна.
Ранее президент США заявил, что билеты на мундиаль продаются рекордными темпами. При этом Трамп высказывал сомнения в готовности некоторых городов проводить матчи. Он обещал, что чемпионат будет безопасным, а лишиться права принимать его могут, например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.
Футбол в США называют соккером, большой популярностью он не пользуется, в отличие от национальной версии, в которую в основном играют руками, а также баскетбола и бейсбола. При этом в Штатах играет один из самых известных в мире спортсменов, чемпион мира аргентинец Лионель Месси, который выступает за клуб в Майами. Даже масштабы предстоящего чемпионата Трамп измерял событиями в американском футболе, обещая «Супербоул» — финал национальной лиги и самое популярное спортивное событие в Штатах — каждый день в течение месяца.