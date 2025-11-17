Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.15
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.99
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.21
П2
1.62
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Трамп проводит заседание рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу

Трамп проводит в Белом доме заседание рабочей группы по подготовке ЧМ по футболу.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме заседание рабочей группы по подготовке чемпионата мира по футболу 2026 года, американский лидер ранее сомневался, что некоторые города безопасны для матчей.

ЧМ-2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля.

Трамп допускал, что может пригласить на чемпионат в США российского коллегу Владимира Путина, в Кремле РИА Новости сказали, что такая поездка возможна.

Ранее президент США заявил, что билеты на мундиаль продаются рекордными темпами. При этом Трамп высказывал сомнения в готовности некоторых городов проводить матчи. Он обещал, что чемпионат будет безопасным, а лишиться права принимать его могут, например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.

Футбол в США называют соккером, большой популярностью он не пользуется, в отличие от национальной версии, в которую в основном играют руками, а также баскетбола и бейсбола. При этом в Штатах играет один из самых известных в мире спортсменов, чемпион мира аргентинец Лионель Месси, который выступает за клуб в Майами. Даже масштабы предстоящего чемпионата Трамп измерял событиями в американском футболе, обещая «Супербоул» — финал национальной лиги и самое популярное спортивное событие в Штатах — каждый день в течение месяца.