ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ-2026 по футболу.
«Чемпионат мира по футболу также станет невероятно важной экономической возможностью для бесчисленного множества американских рабочих и предприятий. Ожидается, что он привлечет более 30 миллиардов долларов», — заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года, добавив, что ЧМ принесет еще США еще и 200 тысяч рабочих мест.
«Звучит как очень много денег! Вы уверены?» — продолжил он, обращаясь к главе ФИФА Джанни Инфантино.
Тот ответил, что уверен «на 100 процентов».
«Сколько от этого получает страна, 20 процентов?» — продолжил Трамп.
Инфантино в ответ пообещал, что это станет предметом переговоров.