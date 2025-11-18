Трамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ-2026 по футболу

«Чемпионат мира по футболу также станет невероятно важной экономической возможностью для бесчисленного множества американских рабочих и предприятий. Ожидается, что он привлечет более 30 миллиардов долларов», — заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года, добавив, что ЧМ принесет еще США еще и 200 тысяч рабочих мест.