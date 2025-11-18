Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.15
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.99
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.21
П2
1.62
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Трамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ-2026 по футболу

Трамп поинтересовался у главы ФИФА Инфантино, сколько США получат за ЧМ-2026.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ-2026 по футболу.

«Чемпионат мира по футболу также станет невероятно важной экономической возможностью для бесчисленного множества американских рабочих и предприятий. Ожидается, что он привлечет более 30 миллиардов долларов», — заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года, добавив, что ЧМ принесет еще США еще и 200 тысяч рабочих мест.

«Звучит как очень много денег! Вы уверены?» — продолжил он, обращаясь к главе ФИФА Джанни Инфантино.

Тот ответил, что уверен «на 100 процентов».

«Сколько от этого получает страна, 20 процентов?» — продолжил Трамп.

Инфантино в ответ пообещал, что это станет предметом переговоров.