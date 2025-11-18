Ричмонд
Пятью голами обернулся матч Италии и Узбекистана на ЧМ-2025 по футболу

Сборная Узбекистана завершила выступление на юношеском чемпионате мира (U17) по футболу в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Источник: Uzbekistan Football Association

В матче ⅛ финала узбекистанцы встречались со сборной Италии. Игра получилась упорной и завершилась победой юных итальянцев со счетом 3:2.

На 19-й минуте Томас Компаниелло вывел Италию вперед. Во втором тайме на 56-й минуте Амирхон Мурадов восстановил равновесие. На 68-й минуте Компаниелло вновь позволил итальянцам выйти вперед. На 70-й минуте Дауда Идрисса сделал счет 3:1 в пользу Италии.

Узбекистан на 90+4 минуте сократил отставание и оформил окончательный счет: автором гола стал Азизбек Еримбетов. Перед этим узбекистанцы остались в меньшинстве после удаления Асильбека Алиева.

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем пары Уганда — Буркина Фасо.