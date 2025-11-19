Ричмонд
«Зенит» поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» опубликовала поздравление экс-наставника петербуржцев, главного тренера сборной Кюрасао по футболу Дика Адвоката с выходом островитян на чемпионат мира-2026.

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» опубликовала поздравление экс-наставника петербуржцев, главного тренера сборной Кюрасао по футболу Дика Адвоката с выходом островитян на чемпионат мира-2026.

За шесть туров отборочного турнира КОНКАКАФ «голубая семья», которой с января 2024 года руководит 78-летний «Маленький генерал», набрала 12 очков и заняла в квартете B с Ямайкой, Тринидадом и Тобаго и Бермудами первое место. Таким образом, сборная островной территории Нидерландов, где проживает 156 тысяч человек, стала представителем самой малочисленной страны на мундиале 2026 года.

В период с 2006 по 2009 годы Адвокат возглавлял петербургский «Зенит», приведя «сине-бело-голубых» к чемпионскому титулу 2007 года, победам в Кубке (2007/2008) и Суперкубке УЕФА (2008).