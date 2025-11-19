«Зенит» поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

За шесть туров отборочного турнира КОНКАКАФ «голубая семья», которой с января 2024 года руководит 78-летний «Маленький генерал», набрала 12 очков и заняла в квартете B с Ямайкой, Тринидадом и Тобаго и Бермудами первое место. Таким образом, сборная островной территории Нидерландов, где проживает 156 тысяч человек, стала представителем самой малочисленной страны на мундиале 2026 года.